В Перми завершается приемка школ к новому учебному году
В Перми завершается приемка школ к новому учебному году. Всего будет проверено 284 учебных заведения. В центре внимания – соблюдение требований пожарной и антитеррористической безопасности, а также санитарных правил. Участие в приемке принимают представители ФСБ, МВД, МЧС и Роспотребнадзора. Завершится масштабная проверка пермских школ 10 августа.
Инна Дубровина, директор МОУ СОШ № 47 г. Перми, рассказывает: "Это самое волнительное мероприятие для всех образовательных организаций. Мы все, и я в том числе, мы и красили, и мыли, и убирали. И, по большому счету, последние 2 недели круглосуточно работали. Весь коллектив очень сильно переживает".
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