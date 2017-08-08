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В Перми завершается приемка школ к новому учебному году

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приемка школ

В Перми завершается приемка школ к новому учебному году. Всего будет проверено 284 учебных заведения. В центре внимания – соблюдение требований пожарной и антитеррористической безопасности, а также санитарных правил. Участие в приемке принимают представители ФСБ, МВД, МЧС и Роспотребнадзора. Завершится масштабная проверка пермских школ 10 августа.

Инна Дубровина, директор МОУ СОШ № 47 г. Перми, рассказывает: "Это самое волнительное мероприятие для всех образовательных организаций. Мы все, и я в том числе, мы и красили, и мыли, и убирали. И, по большому счету, последние 2 недели круглосуточно работали. Весь коллектив очень сильно переживает".

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 08.08.2017 в 15:52 в рубрике - Вести Пермь

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