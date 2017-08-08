Штангист из Чусового стал чемпионом России

В Чебоксарах завершился чемпионат России по тяжелой атлетике. В весе до 94 килограммов штангист из Чусового Артем Окулов набрал в сумме двоеборья 366 кг: 168 кг в рывке и 198 кг в толчке. Он на один килограмм опередил ближайшего соперника, Сослана Дзагоева из Северной Осетии. Теперь Артем Окулов возглавит команду российских штангистов, которая примет участие в летней Универсиаде в Тайбэе с 19 по 30 августа.

В 2015 году Артем Окулов стал чемпионом мира по тяжелой атлетике в американском Хьюстоне.