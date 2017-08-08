В Каму выпустили тысячи мальков сазана
83 тысячи мальков сазана из Прикамья выпустили в Каму в Удмуртии. Молодь привезли в большой 11-тонной автоцистерне. Затем при помощи специального шланга мальков сазана выпустили в реку. Сделано это для того, чтобы восполнить ущерб природе, нанесенный при хозяйственной деятельности, в том числе при строительстве моста через Каму. Уже в следующем году, по словам специалистов, сазаны будут весить несколько килограммов.
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