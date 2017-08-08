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← Очереди за проездными стали заметно меньше

В Каму выпустили тысячи мальков сазана

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сазан

83 тысячи мальков сазана из Прикамья выпустили в Каму в Удмуртии. Молодь привезли в большой 11-тонной автоцистерне. Затем при помощи специального шланга мальков сазана выпустили в реку. Сделано это для того, чтобы восполнить ущерб природе, нанесенный при хозяйственной деятельности, в том числе при строительстве моста через Каму. Уже в следующем году, по словам специалистов, сазаны будут весить несколько килограммов.

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 08.08.2017 в 13:05 в рубрике - Вести Пермь

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