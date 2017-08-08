Очереди за проездными стали заметно меньше

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В Перми открыли 19 пунктов для продажи проездных. В связи с закрытием кассы «Единого расчетного центра» весь функционал по пополнению и покупке билетов был возложен на отделение «Почтобанка», что создавало многочасовые очереди. Как нововведения изменили ситуацию?

Для того чтобы пополнить счет на проездном билете, Наталье Обуховой теперь приходится пересекать весь город. После закрытия касс единого расчетного центра количество пунктов продаж сократилось сразу в пять раз.

Наталья Обухова считает: "Просто надо было заранее людей оповестить, чтобы не было вот этого ажиотажа, билеты обычно в конце месяца берут".

Настоящий ажиотаж был ровно неделю назад, конец месяца совпал со сменой оператора. Тогда работали только девять точек продаж, и длина очереди превышала все разумные пределы.

Алена Махлай, начальник отдела кассовых операций АО АКИБ «Почтобанк»: "Самый сложный день - это у нас первый, 31 число, когда все клиенты ринулись пополнить и приобрести новые проездные документы. Сейчас уже все в рабочем порядке, особых проблем не возникает".

Через неделю работы «Почтобанк» отрыл уже 19 точек продаж, еще один офис заработает в Мотовилихе в течение нескольких дней. И пусть сеть еще далека от идеала, очереди стали заметно меньше.

Здесь важно еще и разобраться в названиях. «Почтобанк» в одно слово выдает проездные документы и пополняет счет. "Почта банк" пишется раздельно - другое юридическое лицо, и никакого отношения к процессу уже не имеет. Впрочем, уже в сентябре правила игры могут поменяться в очередной раз.

«Гортранс» готов объявить аукцион, который и определит, кто будет заниматься продажей и пополнением льготных проездных билетов. Главное условие - это развитая сеть по всему городу, минимум 42 точки продаж. Ведь уже в сентябре к пенсионерам в очереди присоединятся студенты и школьники, и это сильно увеличит нагрузку на офисы.

Путин

Анатолий Путин, начальник МКУ «Гортранс»: "Мы не можем предугадать результаты аукциона. В зависимости от того, кто будет являться победителем, тот и будет осуществлять пополнение".

«Почтобанк» также готов участвовать в аукционе и, если понадобится, еще расширить свою сеть. В любом случае, льготникам теперь стоит внимательней следить за ситуацией. Окончательная информация о победителе аукциона появился к 21 августа.

 

Сергей Овчинников

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 08.08.2017 в 12:35 в рубрике - Вести Пермь

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