В Кунгуре зарегистрирован 660-й провал

В Кунгуре от провала, похоже, не застрахован никто. Очередной появился прямо в огороде жилого дома. Для горожан это своеобразный юбилей – провал официально стал 660 по счету. Такая статистика, очевидно, вызывает привычку. Во всяком случае с эвакуацией людей власти не торопятся. Почему?

Провал оказался с сюрпризом. Визуально в глубину около 2 метров, а по факту – более 4. Обнаружила его Зинаида Лаптева. Когда появился, сказать сложно - стык соседской ограды с их участком был прикрыт листами железа.

Зинаида Лаптева вспоминают: "К бане-то подошла, посмотрела, что такое – пустота там. С 84 года живём в этом доме – такого не бывало".

Больше всего кунгуряков пугает непредсказуемость – когда-то жильцы этого дома тоже заметили небольшие провалы, затем пошли трещины по стенам. В этой квартире показатель сейсмической активности – газовая плита – каждый день оказывается в новом положении.

При этом алгоритм действий отработан: сначала к провалам приезжают спасатели, затем - с лазерной рулеткой и прочими атрибутами специалисты горного института. Первым делом узнают, далеко ли от места ЧП система водоснабжения. Ведь чаще всего такой - провальный - эффект даёт сочетание геологического разреза, в котором растворяется порода, с коммунальными утечками.

Наталья Лаврова, кандидат геолого-минералогических наук, научный сотрудник Кунгурской лаборатории-стационара Горного института УрО РАН: "Провальные явления наблюдаются на территории Кунгура более 50 лет. Этот 660-й".

Специалисты рекомендуют засыпать провал глиной, правда рассчитывать на бесплатный материал не стоит - об этом заявили в городской администрации. Во-первых, земля частная, во-вторых, заявляют специалисты, чаще всего собственники или управляющие компании сами запускают свои сети.

Андрей Дрёмин, начальник управления городского хозяйства администрации г. Кунгура: "Иногда до такого бывает - бежит, люди называют родником, утки прилетают, камыши вырастают. А оказывается потом - водопроводная вода".

Здания на улице Степана Разина признаны аварийными по той же причине. Людям предложено сменить жильё, но из трёх домов согласился на переезд только один человек.

Жильцы ждут ремонта, вместе с тем вода всё сильнее подмывает грунт. Что касается места последнего ЧП, здесь люди намерены устранить всё самостоятельно и в ближайшее время - всё-таки прожили здесь больше 30 лет.