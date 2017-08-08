К 2020 году в Полазне построят новую больницу

Добрянке пообещали новую больницу к 2020 году. Плюс прозвучал срок окончания строительства нового моста через Чусовую. Сразу несколько важных заявлений прозвучало во время рабочего визита главы региона в Добрянский район.

Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников с рабочим визитом посетил Добрянский район. Основу экономики территории сегодня составляет добывающая промышленность. Поэтому первая точка – уникальное полазненское предприятие «Геофизика».

Глаза и уши современной нефтедобывающей промышленности. Они работают там, где еще не ступала нога геологов. В только что пробуренную скважину сначала опускают специальный прибор, который с помощью направленного взрыва заставляет месторождение работать.

Александр Соловьев, заместитель начальник экспедиции: "Когда скважина пробурилась, опускают перфоратор. Перфоратор подрывается, производится отверстие в нужном интервале, через которое потом поступает газ".

Сегодня на предприятии трудятся больше 600 человек. Основные направления деятельности – это сейсморазведка, телеметрические исследования скважин, изучение месторождений с помощью уникального оборудования.

Вторая точка в рамках рабочего визита – это Полазненская районная больница, единственная сегодня не только для поселка, но и для близлежащих территорий – всего больше 10 населенных пунктов. Сегодня здесь работает стационар, поликлиника и скорая помощь.

Николай Ельцов, фельдшер, рассказывает: "Машины старые, они должны быть уже давно списаны. Тут залатали, там залатали – а сама-то машина через месяц снова на ремонт пойдет".

Планируется, что к 2020 году в Полазне будет построен новый лечебный корпус больницы. Улучшение материально-технической базы учреждения позволит повысить эффективность расходования средств на содержание больницы.

Максим Решетников, врио губернатора Пермского края: "Надо понимать, что через 4 года, когда мы все поедем по второй нитке моста через Чусовую, добраться от Левшино до Полазны будет значительно быстрее, чем с Левшино до Мотовилихи. Поэтому нам нужно смотреть в целом схему оказания медицинской помощи для большей территории, которая выходит и за границы Полазны и даже за границы Добрянского района".

Сейчас Максим Решетников находится в Добрянке. Один из объектов – это спортивный биатлонный комплект. Здесь тренируются как профессионалы, так и любители. Поскольку поддержка спорта, высоких достижений – один из приоритетов правительства Пермского края.