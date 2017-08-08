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Пермское такси: скандал за скандалом

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Еще один неадекватный таксист был задержан разгневанными автомобилистами в краевой столице. Все началось на Бульваре Гагарина, где водитель такси Lada Granta совершил ДТП, после чего попытался скрыться в направлении улицы Макаренко. При этом машина неоднократно проехала на красный, а на самом перекрестке вообще выехала на встречку. После безуспешного лавирования против потока машина остановилась еще в одном ДТП. Видео происшествия в интернет выложил один из преследователей таксиста.

Все это после того, как не утих еще резонанс с задержанием еще одного пьяного таксиста. В пятницу на перекрестке Стахановской и Карпинского он привлек внимание тем, что резко затормозил и создал аварийную ситуацию. Другие водители обступили нарушителя и поняли, что он мертвецки пьян. Тогда его вывели из-за руля и вызвали полицию - отстранили от вождения, пока не случилось непоправимое.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 08.08.2017 в 10:00 в рубрике - Вести Пермь

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