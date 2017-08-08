Что они туда кладут? Качество асфальта проверит робот
Асфальт на улице Промышленной в Перми укладывали с браком. Такие результаты выдал новый асфальтоанализатор, купленный для городской дорожной лаборатории. Принцип его работы напоминает стиральную машину, кстати, именно так ласково его и называют. Суть в том, чтобы отмыть гравий от битума, при этом проверив качество этих двух главных составляющих асфальта. Все это раньше делалось вручную и занимало около двух суток. Теперь пара часов и полностью автоматизированная система, из которой исключен «человеческий фактор». Подрядчику на улице Промышленной, кстати, пришлось переложить дорожное покрытие.
Матвей Чувашов главный инженер МКУ «Пермблагоустройство»: "Это делается автоматически, что значительно ускоряет процесс. И, если производится ремонт какого-то значительного участка, то можно даже вмешаться в процесс производства работ и приостановить их, для того чтобы устранить все недостатки".
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