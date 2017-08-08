Как работали выдающиеся таланты
Фотографии творческих мастерских известных личностей выложили администраторы Центрального выставочного зала в социальных сетях. Эти комнаты хранят воспоминания о своих именитых хозяевах. От крошечных письменных столов до гигантских студий с полотнами во всю стену. Что объединяет все эти творческие пространства – это их выдающиеся хозяева. Талантливые художники, писатели, ученые именно здесь, в своих кабинетах, создавали величайшие произведения. Разное творчество, разные характеры: творческий беспорядок можно наблюдать не у всех, кто-то довольствовался совсем малым - стол, пишущая машинка, стопка бумаги и взгляд, устремленный в окно.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Луна окрасится в бурый цвет
Это не окопы, а реконструкция теплосети
Строители зоопарка отстают от графика на 4,5 месяца
Взрыв газа: пострадал 90-летний пенсионер
Арт-пространство для всех и каждого
Чемпионат мира - и престижно, и хлопотно
Уличные художники украшают Пермь розами из скотча
Белая Гора - место силы
В дежурную часть доставили 4 автобуса нелегалов
Кто ответит за открытый люк
Добавить комментарий: