Как работали выдающиеся таланты

Фотографии творческих мастерских известных личностей выложили администраторы Центрального выставочного зала в социальных сетях. Эти комнаты хранят воспоминания о своих именитых хозяевах. От крошечных письменных столов до гигантских студий с полотнами во всю стену. Что объединяет все эти творческие пространства – это их выдающиеся хозяева. Талантливые художники, писатели, ученые именно здесь, в своих кабинетах, создавали величайшие произведения. Разное творчество, разные характеры: творческий беспорядок можно наблюдать не у всех, кто-то довольствовался совсем малым - стол, пишущая машинка, стопка бумаги и взгляд, устремленный в окно.