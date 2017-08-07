Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИИНТЕРВЬЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Пермские водители задержали неадекватного таксиста

Вас снимают! →

В Перми открыли мемориал погибшим при пожаре на ул. Трамвайной

смотреть видео

мемориал

На улице Трамвайной в Перми  открыли монумент в память о погибших здесь 18 сотрудниках склада бытовой химии. Сильнейший пожар произошел в феврале 2011. Тогда люди оказались заперты в помещении и сгорели заживо. Памятник поставили на частные пожертвования, но совсем не от тех, кто был признан виновным в трагедии.

Говорить о трагедии без слез даже спустя 6 лет эти женщины не могут. В одну зимнюю ночь они потеряли на пожаре своих сыновей и мужей. Назира одна из немногих, кому удалось спастись из пылающего здания, ставшего смертельной ловушкой для ее коллег.

пожар

Назира Шалимова: "Я позвонила сестре ночью – она у меня на такси подрабатывает. Она приехала и сказала, что мы там еще живые. И пожарные сориентировались, вырезали дверь, которую мы не смогли открыть".

Огромное здание на Трамвайной, 14 пылало как спичечная коробка. На складе, принадлежавшем компании «Кама-Трейд», хранилась бытовая химия - практически смертельная начинка.

18 погибшим на пожаре в ту страшную ночь сегодня открыли мемориал. Вертикальную стелу – образ свечи – пронизывает трещина. Из раскола вырываются языки пламени, напоминающие крыло - как символ улетающих душ. Деньги на строительство мемориала не удавалось собрать 5 лет, пока не откликнулся один меценат, пожелавший остаться неизвестным.

Татьяна Романова, мать одного из погибших на пожаре: "С просьбой оказать материальную помощь даже обращались к виновному и осужденному за это преступление Кильдибекову, но никто не отозвался и не откликнулся на нашу просьбу".

мемориал

В 2012 году директора «Кама-Трейд» Алексея Кильдибекова и его заместителей Александра Сафонова и Петра Мишурнова суд признал виновными. 6,5 лет колонии поселения - самый большой срок, который получили осужденные за несоблюдение требований пожарной безопасности. Сегодня все они на свободе - их выпустили условно досрочно. На открытии мемориала не явился никто.

Помещение сгоревшего склада давно снесли, на его месте построили новые здания, собственники которых, как ни странно, были категорически против установки мемориала именно здесь.

Несколько лет безутешные матери обивали пороги администрации, посещали советы по топонимике, пока им все-таки не выделили кусок муниципальной земли. У мемориала провели первую службу.

Мария Костарева

Метки: в Перми, Общество, Происшествия

Опубликовано: 07.08.2017 в 11:24 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Пермские водители задержали неадекватного таксиста

Выходные в городе: места притяжения

Матвею нужна помощь

Вести Пермь. События недели

За подделку подписей жильцов заведено уголовное дело

Соберем детей в школу?

Пермские марафонцы готовятся к большому старту

Пермским ориентировщикам присвоены почетные звания

«Звезда-2005» сыграет с «Дончанкой»

Чем накормят марафонцев?


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Пермские водители задержали неадекватного таксиста

Вас снимают! →

Обратите внимание

в Перми

Малышам показали «Теремок» в новой интерпретации

Артисты показали теневой театр, озвучивая персонажей при помощи различных музыкальных инструментов.
смотреть видео читать07.08.2017 в 12:06
Метки: в Перми, Культура, Общество

Вас снимают!

На автовокзале установят первую в Перми камеру, распознающую лица.
смотреть видео читать07.08.2017 в 11:45
Метки: в Перми, Общество

В Перми открыли мемориал погибшим при пожаре на ул. Трамвайной

В феврале 2011 при пожаре на складе бытовой химии Кама-Трейд погибли 18 человек.
смотреть видео читать07.08.2017 в 11:24
Метки: в Перми, Общество, Происшествия

Пермские водители задержали неадекватного таксиста

Таксист из службы «Везет» был мертвецки пьян.
смотреть видео читать07.08.2017 в 11:02
Метки: в Перми, Общество, Происшествия

Выходные в городе: места притяжения

Как и где можно отдохнуть в Перми?
смотреть видео читать07.08.2017 в 10:34
Метки: в Перми, Общество

в России

7 нот Софии Ротару

Глядя на певицу, угадать, что 7 августа ей исполнится 70 лет, невозможно. И песни ее тоже не стареют.
читать06.08.2017 в 16:44
Метки: в России, СМИ, Общество, Культура

Юрий Николаев: «После съемок у Полины Гагариной два дня приходил в себя»

В новой передаче ведущий Юрий Николаев приезжает в гости к известным российским актерам, режиссерам, певцам.
читать06.08.2017 в 14:08
Метки: в России, СМИ, Общество

Женитьба не напасть, а как в браке не пропасть?

Самый знаменитый внук России Никита Пресняков 27 июля женился. Какие советы могли бы дать знаменитые родственники новобрачного?
читать06.08.2017 в 10:14
Метки: в России, СМИ, Общество

Маленькая пермячка перенесла самую сложную операцию в мире

Участие в судьбе малышки принимал весь Пермский край.
смотреть видео читать04.08.2017 в 13:04
Метки: в Пермском крае, в России, Здоровье

В День ВДВ Родина вспомнила подвиг 6-й роты

Во время боя под Аргуном 90 десантников сдерживали натиск 2,5 тысяч головорезов.
читать02.08.2017 в 18:37
Метки: в России, Общество
Лента новостей RSS каналы

Малышам показали «Теремок» в новой интерпретацииМалышам показали «Теремок» в новой интерпретации

Вас снимают!Вас снимают!

В Перми открыли мемориал погибшим при пожаре на ул. ТрамвайнойВ Перми открыли мемориал погибшим при пожаре на ул. Трамвайной

Пермские водители задержали неадекватного таксистаПермские водители задержали неадекватного таксиста

Выходные в городе: места притяженияВыходные в городе: места притяжения

Матвею нужна помощьМатвею нужна помощь

Вести Пермь. События неделиВести Пермь. События недели

За подделку подписей жильцов заведено уголовное делоЗа подделку подписей жильцов заведено уголовное дело

Соберем детей в школу?Соберем детей в школу?

7 нот Софии Ротару7 нот Софии Ротару

Юрий Николаев: «После съемок у Полины Гагариной два дня приходил в себя»Юрий Николаев: «После съемок у Полины Гагариной два дня приходил в себя»

Женитьба не напасть, а как в браке не пропасть?Женитьба не напасть, а как в браке не пропасть?

Пермские марафонцы готовятся к большому стартуПермские марафонцы готовятся к большому старту

Фестиваль «Бур сур»: коми-пермяки соревнуются в варке пиваФестиваль «Бур сур»: коми-пермяки соревнуются в варке пива

Операция «Кооперация»: Предприятия Пермского края сотрудничают и развиваютсяОперация «Кооперация»: Предприятия Пермского края сотрудничают и развиваются

«Огни Гефеста»: Вскипело бы железо, а молоток найдётся«Огни Гефеста»: Вскипело бы железо, а молоток найдётся

Большие маневры: поединки в доспехахБольшие маневры: поединки в доспехах

Пермским ориентировщикам присвоены почетные званияПермским ориентировщикам присвоены почетные звания

«Звезда-2005» сыграет с «Дончанкой»«Звезда-2005» сыграет с «Дончанкой»

Чем накормят марафонцев?Чем накормят марафонцев?

Поклонники Моцарта топали ногами и кричали «Браво!»Поклонники Моцарта топали ногами и кричали «Браво!»

Пермякам покажут шедевры Каннского фестиваляПермякам покажут шедевры Каннского фестиваля

Комар поет тонко, да звонко!Комар поет тонко, да звонко!

Скандальные сотки: В Перми идет захват земельСкандальные сотки: В Перми идет захват земель

Кировский район на сутки останется без водыКировский район на сутки останется без воды

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru