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В Перми открыли мемориал погибшим при пожаре на ул. Трамвайной →

Пермские водители задержали неадекватного таксиста

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Руководство ГИБДД Пермского края выразило благодарность тем неравнодушным жителям, которые помогли задержать опасного таксиста из службы «Везет». Как рассказывают очевидцы, на перекрестке Стахановской и Карпинского он привлек внимание тем, что резко затормозил и создал аварийную ситуацию. Другие водители обступили нарушителя и поняли, что он мертвецки пьян и явно не в себе. Тогда его вывели из-за руля и вызвали полицию. Другими словами, отстранили от вождения, пока не случилось непоправимое.

Чуть позже выяснилось, что таксист уже лишался прав 6 лет назад, а потом и вовсе попадал под арест на 15 суток. Сейчас его ждет очередное наказание.

Метки: в Перми, Общество, Происшествия

Опубликовано: 07.08.2017 в 11:02 в рубрике - Вести Пермь

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