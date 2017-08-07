Пермские водители задержали неадекватного таксиста

Руководство ГИБДД Пермского края выразило благодарность тем неравнодушным жителям, которые помогли задержать опасного таксиста из службы «Везет». Как рассказывают очевидцы, на перекрестке Стахановской и Карпинского он привлек внимание тем, что резко затормозил и создал аварийную ситуацию. Другие водители обступили нарушителя и поняли, что он мертвецки пьян и явно не в себе. Тогда его вывели из-за руля и вызвали полицию. Другими словами, отстранили от вождения, пока не случилось непоправимое.

Чуть позже выяснилось, что таксист уже лишался прав 6 лет назад, а потом и вовсе попадал под арест на 15 суток. Сейчас его ждет очередное наказание.