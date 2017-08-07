Вас снимают!

В центре Перми установят первую камеру, распознающую лица. В качестве эксперимента она появится на автовокзале. Всего в Перми за 2017-18 годы будет установлено 40 видеокамер и фотофиксаторов. Камеры появятся как в центре, так и в отдаленных районах города. Всего на это будет потрачено около 264 млн рублей. Сейчас идет выбор подрядчика. Сперва оборудуют шесть участков: пешеходный переход на Светлогорской возле остановки «Героя Лядова», улицу Старцева от бульвара Гагарина до Уинской, улицу Леонова на мосту через Мулянку и на перекрестке с Западным обходом, а также перекрестки Куфонина-Подлесная-Встречная и Куйбышева-Васильева.