← В Перми открыли мемориал погибшим при пожаре на ул. Трамвайной
Вас снимают!
В центре Перми установят первую камеру, распознающую лица. В качестве эксперимента она появится на автовокзале. Всего в Перми за 2017-18 годы будет установлено 40 видеокамер и фотофиксаторов. Камеры появятся как в центре, так и в отдаленных районах города. Всего на это будет потрачено около 264 млн рублей. Сейчас идет выбор подрядчика. Сперва оборудуют шесть участков: пешеходный переход на Светлогорской возле остановки «Героя Лядова», улицу Старцева от бульвара Гагарина до Уинской, улицу Леонова на мосту через Мулянку и на перекрестке с Западным обходом, а также перекрестки Куфонина-Подлесная-Встречная и Куйбышева-Васильева.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми открыли мемориал погибшим при пожаре на ул. Трамвайной
Пермские водители задержали неадекватного таксиста
Выходные в городе: места притяжения
Матвею нужна помощь
Вести Пермь. События недели
За подделку подписей жильцов заведено уголовное дело
Соберем детей в школу?
Пермские марафонцы готовятся к большому старту
Пермским ориентировщикам присвоены почетные звания
«Звезда-2005» сыграет с «Дончанкой»
Добавить комментарий: