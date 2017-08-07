Выходные в городе: места притяжения

После двухдневного перерыва на профилактику в Перми возобновили работу фонтаны. Как и где можно отдохнуть?

После двухдневного перерыва первым вновь заблистал во всей красе светомузыкальный на Тихом Компросе. Фонтаны с чашами отключали на плановую профилактику.

Валентин Темников, инженер: "Провели ТО, почистили фильтры, электрическая часть, система видеонаблюдения. В основном чистка, профилактика".

Дети водные процедуры решили принимать сразу же и облюбовали вновь запустившийся фонтан в Сквере Дзержинского. Одни тут же набирают воду, другие приехали со свадебным кортежем, а третьи – фотографируются.

Андрей Богаев: "Он притягивает. Приятные фонтаны, посмотреть, отдохнуть, с детьми посидеть, погулять. Очень спокойно, красиво".

В субботу местом притяжения пермяков с самого утра стала набережная. Здесь можно позаниматься йогой, посмотреть на шахматные бои, поиграть в настольные игры, поучаствовать в караоке-битве. А в 22:30 можно было посмотреть первую за 10 лет онлайн трансляцию лиги КВН с участием пермской команды.

В качестве альтернативы можно отправиться в Соликамск на фестиваль «Огни Гефеста» или на «Большие маневры на Хохловских холмах». Последний в этом году юбилейный, десятый. Поэтому тематики две – в субботу «реконструировали» Средневековые турниры, а в воскресенье - бой лета 1943 года с участием небывалого количества военной техники.

Отдохнуть можно и на катке в центре Перми. Он сделан из синтетического льда и, по словам организаторов, ничем не отличается от обычного. Покататься можно до 4 утра. Даже ненастье здесь настроение испортить не сможет, потому что каток крытый. Прокат стоит 150 рублей, а со своими коньками выход на лед бесплатный.