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Матвею нужна помощь

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Матвей

Российское благотворительное общество «Русфонд» объявило сбор средств для лечения Матвея Черемных из Нытвы. У мальчика врожденный недуг, который можно убрать, но на операцию нужны деньги, и собрать их может помочь любой желающий. Как подарить жизнь?

Матвей старательно выводит черты лица любимой мамы. Она рядом - наблюдает за сыном. Мальчик практически не отличается от сверстников, только волосы чуть подлиннее, а если выходит на улицу – обязательно кепка. Так в глаза не бросается серьезный недуг.

Ольга Черемных рассказывает: "Проблема челюсти – это нам нужно обязательно сделать. Жевать ему, естественно, зубов мало, сложно тоже. А так он шустрый мальчик, в футбол с ребятами играет каждый день".

Матвей

Заниматься спортом или рисовать недуг не мешает. Левая часть челюсти Матвея просто не поспевает за ростом его самого. На протезирование нужно 180 тысяч рублей. Таких денег у семьи нет. Помочь может любой, отправив смс-сообщение со словом «ДЕТИ» на номер 5542. Это совместная акция ГТРК «Пермь» и «Русфонда».

Сейчас помогать стало еще проще. Владельцы смартфонов на базе Android и IOS могут сделать это с помощью специального приложения, выпущенного «Русфондом».

Егору Пепеляеву уж помогли, собрав больше 50 тысяч рублей. Серьезный недуг, которым страдал малыш - гемангиому - доброкачественную опухоль на губе, - удалось победить. У Матвея, говорят врачи, есть все шансы стать обычным здоровым ребенком.

Виталий Рогинский, руководитель центра челюстно-лицевой хирургии (г. Москва): "Пропорции лица Матвея нарушены за счет недоразвития левой половины лица, смещения подбородка. На данном этапе необходимо комплексное аппаратно-хирургическое лечение - протезирование зубных рядов съемными протезами с искусственными зубами".

Сделать добро просто. Стоимость одного смс на номер 5542 - 75 рублей. Отправить их можно сколько угодно.

- Матвей, у тебя есть мечта?

- Чтобы мама долго жила со мной.

Данил Гусельников

Метки: в Перми, Общество, Деньги, Здоровье

Опубликовано: 07.08.2017 в 10:09 в рубрике - Вести Пермь

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