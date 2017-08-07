Матвею нужна помощь

Российское благотворительное общество «Русфонд» объявило сбор средств для лечения Матвея Черемных из Нытвы. У мальчика врожденный недуг, который можно убрать, но на операцию нужны деньги, и собрать их может помочь любой желающий. Как подарить жизнь?

Матвей старательно выводит черты лица любимой мамы. Она рядом - наблюдает за сыном. Мальчик практически не отличается от сверстников, только волосы чуть подлиннее, а если выходит на улицу – обязательно кепка. Так в глаза не бросается серьезный недуг.

Ольга Черемных рассказывает: "Проблема челюсти – это нам нужно обязательно сделать. Жевать ему, естественно, зубов мало, сложно тоже. А так он шустрый мальчик, в футбол с ребятами играет каждый день".

Заниматься спортом или рисовать недуг не мешает. Левая часть челюсти Матвея просто не поспевает за ростом его самого. На протезирование нужно 180 тысяч рублей. Таких денег у семьи нет. Помочь может любой, отправив смс-сообщение со словом «ДЕТИ» на номер 5542. Это совместная акция ГТРК «Пермь» и «Русфонда».

Сейчас помогать стало еще проще. Владельцы смартфонов на базе Android и IOS могут сделать это с помощью специального приложения, выпущенного «Русфондом».

Егору Пепеляеву уж помогли, собрав больше 50 тысяч рублей. Серьезный недуг, которым страдал малыш - гемангиому - доброкачественную опухоль на губе, - удалось победить. У Матвея, говорят врачи, есть все шансы стать обычным здоровым ребенком.

Виталий Рогинский, руководитель центра челюстно-лицевой хирургии (г. Москва): "Пропорции лица Матвея нарушены за счет недоразвития левой половины лица, смещения подбородка. На данном этапе необходимо комплексное аппаратно-хирургическое лечение - протезирование зубных рядов съемными протезами с искусственными зубами".

Сделать добро просто. Стоимость одного смс на номер 5542 - 75 рублей. Отправить их можно сколько угодно.

- Матвей, у тебя есть мечта?

- Чтобы мама долго жила со мной.