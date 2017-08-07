Вести Пермь. События недели
За последнюю неделю произошло немало. Время подвести итоги. С программой "Вести-Пермь. События недели" вы всегда будете в курсе последних главных новостей Пермского края.
-Всё, как мы хотим, только гораздо лучше. Пермский край покрыла "цифра", современный телесигнал главных федеральных каналов плюс программы ГТРК "Пермь". Как все это смотреть и надо ли платить за ультрасовременные технологии?
-Водный мир по-пермски. Погодные сюрпризы превратили почти весь край в аквапарк. Как свести к минимуму ущерб от стихии?
-Предвыборная гибкость. Как избиратели могут сами выбирать участок для голосования.
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