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За подделку подписей жильцов заведено уголовное дело

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КВИТАНЦИЯ

Впервые в Прикамье уголовное дело возбудили по факту подделки подписей жителей двух многоэтажек в Закамске. По версии прокуратуры, на подлог пошла управляющая компания. Здесь взносы за капитальный ремонт направили на другой счет, хотя люди такого решения не принимали. Почему это могло закончиться воровством денег?

Елена Сыропятова: "Вот квитанция, номер счета, это уже современная, уже на новый счет наш".

Против личного спецсчета на капитальный ремонт Елена Сыропятова ничего не имеет. Так что деньги уже второй месяц перечисляет, не особо задумываясь. Собраний по этому поводу, правда, никто не проводил, подписи не собирал, и большинству жителей дома на Химградской, 51 это показалось подозрительным.

прокуратура

Разбираться в деле начала уже прокуратура. Здесь-то и обнаружились поддельные подписи под протоколом собрания. Делается это, как говорят, повсеместно, но впервые удалось «поймать за руку» с подлинниками документов. Дело возбудили пока только по факту подделки.

Марина Шацилло, прокурор Кировского района г. Перми: "Если мы в дальнейшем не установим каких-то нарушений по законности распоряжения этими денежными средствами, то, возможно, останется только 327, но не исключено и хищение".

О хищении пока открыто не говорят, ведь, как утверждают в управляющей компании «ЗакамскПрофиСервис», все делается на благо жителей и по их же просьбе. А об уголовных делах здесь ничего не слышали.

УК

Денис Каликин, руководитель УК «ЗакамскПрофиСервис»: "Эти дома находятся в нашем управлении, но что там с уголовными делами, мы не в курсе ничего. Были проведены обыски, но пока ничего".

Основные претензии сейчас предъявляют не к новым квитанциям, а к нарушению самой процедуры. Хотя возможности для мошенников здесь открываются безграничные.

Это старый и распространенный способ мошенничества. Напечатать квитанцию хоть на обычном принтере. Главное, чтобы было похоже на настоящую, счет указать свой, а назначение платежа - ну хоть «за воздух». Далее опускаем в почтовый ящик - один из 10 жителей обязательно оплатит, даже не читая.

При переходе на спецсчет даже региональный фонд капремонта не утруждает себя проверкой подписей под протоколом. Все собранные деньги с дома автоматически переводятся на новый счет. А там за него уже отвечают сами жильцы, на них и ответсвенность.

фонд капремонта

Дмитрий Баранов, и.о. генерального директора НО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае», отмечает: "Если ранее приходили платежки от Фонда капитального ремонта, а вдруг стали появляться платежки от иных лиц, управляющей компании либо ТСЖ, сразу следует вспомнить – а принимал ли я участие в соответствующем собрании и вообще уведомляли ли меня об этом?".

Пока идет разбирательство, в подъездах дома на Химградской, 51 появился новый протокол, по которому спецсчет на капремонт теперь открывается на имя ТСЖ «Химград», председатель которого – мама Дениса Каликина из «ЗакамскПрофиСервис», тот, что главный фигурант в деле о подделке документов.

Сергей Овчинников

Метки: в Перми, Общество, Преступления, Деньги

Опубликовано: 07.08.2017 в 09:25 в рубрике - Вести Пермь

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