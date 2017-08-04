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← В Перми отметили юбилей легендарного фирменного поезда «Кама»

Директора турфирмы обвиняют в растрате 700 тысяч рублей

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турфирма

В Перми полиция ищет пострадавших от действий турфирмы «Марко Поло». Генерального директора обвиняют в присвоении и растрате 700 тысяч рублей. На данный момент 42-летняя пермячка обманула как минимум пятерых своих постоянных клиентов. Женщина продала им туры и обещала, что они отправятся в путешествие заграницу. Но вместо того, чтобы забронировать номера в отеле и оплатить билеты на самолет, деньги она истратила. Пострадавшие написали заявление в полицию.

Против генерального директора турфирмы возбуждено уголовное дело о присвоении и растрате. Полицейские просят обратиться всех, кто пострадал от действий мошенницы. Контактный телефон 229-25-20.

Оперативный сотрудник ОЭБиПК УМВД России по г. Перми: "Свои действия они объясняют – она говорила, что все исправит. Некоторым предлагала перенести тур. Но люди, однажды уже доверившись ей, поняли, что они обмануты, и попросили возврата денежных средств в полном объеме за туристическую путевку. Но генеральный директор возможности не имел возвратить в полном объеме денежные средства".

Метки: в Перми, Общество, Деньги

Опубликовано: 04.08.2017 в 12:41 в рубрике - Вести Пермь

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← В Перми отметили юбилей легендарного фирменного поезда «Кама»

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