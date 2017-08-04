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В Перми отметили юбилей легендарного фирменного поезда «Кама»

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Кама

На железнодорожном вокзале Пермь-2 отметили юбилей легендарного фирменного поезда «Кама». Он отправился в свой первый рейс до Москвы и обратно ровно 50 лет назад. Что изменилось, а что осталось прежним?

Дружный коллектив бригады номер 5 стоял почти у истоков появления в Перми фирменной «Камы». Людмила проработала на железной дороге около 40 лет и помнит времена, когда вагоны отапливали углем.

Людмила Владыкина: "И принимали уголь, когда машина развозила уголь по вагонам, в больших емкостях. Сами топили. Как котельное отделение у нас, и подкачка воды, и циркуляция воды по трубам, и отопление полностью осуществлялось в вагоне каждым проводником".

Кама

Первый рейс образцовый комсомольско-молодежный поезд "Пермь-Москва" совершил в 1947 году. За свою историю легендарный состав прибывал на Ярославский, Казанский и на Курский вокзалы Москвы. При отправлении из Перми его провожали под «Прощание славянки».

«Кама» всегда была самым ярким представителем железных дорог и до сих пор остается любимчиком пермяков. Поезд от Перми до Москвы называли «Камой» в течение 47 лет. В 2010 название решили убрать. В прошлом году индивидуальное «имя» вернули по просьбам пассажиров. Разве что цвет вагонов остался в стилистике РЖД.

Валентин Гайдомашко, начальник поезда: "Все наши пассажиры были расстроены, что «Кама» уходит от нас. Даже москвичи, когда уезжали, говорили, что самый красивый поезд в России. Даже в Москве пассажиры в вагон садятся и говорят – ну наконец-то мы дома уже".

Кама

Сейчас этот состав преодолевает расстояние в 1397 километров из Прикамья до столицы, а затем обратно за 20 часов и 2 минуты в одну сторону. Ежегодно он перевозит более 220 тысяч пассажиров, включает в себя 7 плацкартных вагонов, 3 купейных и 1 СВ.

Кульминацией  праздника стало торжественное отправление поезда в очередной рейс до Москвы под «Прощание славянки».

Марина Печенова

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 04.08.2017 в 11:18 в рубрике - Вести Пермь

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