← Директора турфирмы обвиняют в растрате 700 тысяч рублей
Маленькая пермячка перенесла самую сложную операцию в мире
Алена Ковина из Усть-Кишерти начала улыбаться после самой сложной операции в мире. Именно так охарактеризовали в Санкт-Петербургские врачи замену сердечного клапана девочке, которая только что родилась. Участие в судьбе малышки принимал весь Пермский край. В итоге на операцию было собрано 700 тысяч рублей.
Еще до рождения Алены ее маме Александре Ковиной сообщили, что у малышки тяжелый порок сердца, и что с ним в нашем регионе не выживал никто. Но врачи из Санкт-Петербурга посчитали, что шанс все-таки есть. С момента операции прошло 1,5 недели. Алена стала дышать без поддержки, однако все еще находится в палате интенсивной терапии.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Директора турфирмы обвиняют в растрате 700 тысяч рублей
В Перми отметили юбилей легендарного фирменного поезда «Кама»
Блондинка с ребенком на руках каталась по Перми
Без открепительных: голосовать можно не по месту жительства
Что нам стоит двор благоустроить
Задержан мужчина, напавший с ножом на девушку
XX век в фотографиях и фарфоре
Футболка за репост
Пермские дворики преображаются
«Театральная среда» набирает популярность
Добавить комментарий: