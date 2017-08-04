Маленькая пермячка перенесла самую сложную операцию в мире

Алена Ковина из Усть-Кишерти начала улыбаться после самой сложной операции в мире. Именно так охарактеризовали в Санкт-Петербургские врачи замену сердечного клапана девочке, которая только что родилась. Участие в судьбе малышки принимал весь Пермский край. В итоге на операцию было собрано 700 тысяч рублей.

Еще до рождения Алены ее маме Александре Ковиной сообщили, что у малышки тяжелый порок сердца, и что с ним в нашем регионе не выживал никто. Но врачи из Санкт-Петербурга посчитали, что шанс все-таки есть. С момента операции прошло 1,5 недели. Алена стала дышать без поддержки, однако все еще находится в палате интенсивной терапии.