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Блондинка с ребенком на руках каталась по Перми
В социальных сетях обсуждают видео, сделанное одним из водителей на коммунальном мосту. На кадрах зафиксировано, как женщина управляет автомобилем, а на руках у нее маленький ребенок. При этом иномарка явно едет с приличной скоростью. Мнение жителей на этот счет разделились. Одни считают, что дама явно нарушила сразу несколько правил дорожного движения и подвергла серьезной опасности не только своего младенца, но и окружающих. Другие пишут о том, что, мол, если чадо плачет, его же нужно как-то успокоить, а на мосту останавливаться нельзя.
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