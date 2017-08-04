Блондинка с ребенком на руках каталась по Перми

В социальных сетях обсуждают видео, сделанное одним из водителей на коммунальном мосту. На кадрах зафиксировано, как женщина управляет автомобилем, а на руках у нее маленький ребенок. При этом иномарка явно едет с приличной скоростью. Мнение жителей на этот счет разделились. Одни считают, что дама явно нарушила сразу несколько правил дорожного движения и подвергла серьезной опасности не только своего младенца, но и окружающих. Другие пишут о том, что, мол, если чадо плачет, его же нужно как-то успокоить, а на мосту останавливаться нельзя.