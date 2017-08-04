Без открепительных: голосовать можно не по месту жительства

В избирательной комиссии Пермского края презентовали нововведение, которое касается буквально каждого. Отныне любой житель может проголосовать на губернаторских выборах 10 сентября там, где захочет, вне зависимости от места прописки. Теперь для этого не нужно, как раньше, брать открепительное удостоверение. Достаточно просто уже сейчас написать заявление, например, в ближайшем офисе МФЦ.

В Прикамье начался период приема заявлений избирателей о желании проголосовать, где им удобно. Теперь нет необходимости ехать на свой избирательный участок по месту регистрации или, как раньше, получать открепительное удостоверение. Причины для этого разные: работа, учеба, да просто уехали в гости к родственникам.

Александр Смертин, секретарь избирательной комиссии Пермского края: "Мы один из 20 регионов, которые попали в этот пилотный проект, начали его с 26 июля. Надо сказать, что за первую неделю он достаточности удачно себя показал".

Подать заявление можно в любую из 55 территориальных избирательных комиссий или в пункты приема заявлений – их 14 по краю. Помимо этого ту же процедуру можно пройти в участковых избирательных комиссиях и в филиалах МФЦ.

Анна Швалева, и.о. руководителя филиала «Мотовилихинский» КГАУ «Пермский краевой МФЦ ПГМУ»: "Заявление можно заполнить у нас на приме, специалист помогает в данном процессе. Для его ускорения заявители могут обратиться на официальный сайт МФЦ и скачать заявление самостоятельно и заполнить его".

Также по вопросам подачи заявлений можно обратится на «горячую линию» краевого избиркома, либо зайти на сайт и там найти всю интересующую информацию, либо скачать мобильное приложение «Мои выборы».

На сегодняшний день от избирателей подано около 600 заявлений на голосование по месту фактического нахождения. Если вам нужно сменить участок на другой, удобный, сделать это можно до 4 сентября включительно. Ну и конечно, не забыть взять с собой паспорт.