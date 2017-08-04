Что нам стоит двор благоустроить

По адресу Подлесная, 27/1 открыли новую спортивную площадку. Ее построили здесь в рамках большого проекта по благоустройству дворов Пермского края. Только в этом году их в Прикамье должно быть отремонтировано 572, а 309 – в Перми. При этом жители сами могут выбирать, что сделать возле их дома, а потом контролировать все работы. Как это происходит?

Вернувшись из летнего лагеря и увидев во дворе новую спортивную площадку, Ярослав первым делом собрал друзей на турнир по футболу.

Ярослав Мудрык: "Для пинг-понга. Здесь тренажеры всякие, кольца сделали, брусья".

Площадку строила та же компания, которая оборудовала экстрим-парк. Говорят, сделали все строго по ГОСТу.

Качество выполненных работ оценивают сами жители. И если у них появятся замечания, они могут их высказать напрямую.

Максим Решетников, врио губернатора Пермского края: "В настоящий момент у нас на портале размещена информация о работах, которые идут более чем на 1800 объектов в крае. Растет число посещений сайта и число регистраций – почти 3000 человек зарегистрированы на сайте и дают обратную связь".

Портал «Управляем вместе!» - это карта региона, на которую нанесены объекты строительства. Любой желающий может получить информацию о перечне проводимых работ, сроках выполнения и смете. А еще предложить объекты, которые нужно отремонтировать или создать.

Всего в программе благоустройства дворов на 2017 год заявились 309 домов, самые популярные работы, которые попросили сделать жители - установить спортивные площадки, заасфальтировать дворовые проезды и озеленить территорию.

А это еще один двор - на проспекте Парковом, 35. Сейчас здесь на месте автомобильной стоянки строят спортивную площадку - завершить работы на этом и на других заявленных объектах должны до сентября.

Михаил Борисов, координатор проекта «Городская среда» по Пермскому краю: "На Пермский край у нас было выделено 826 миллионов рублей. Сюда у нас входит и федеральный бюджет, и краевой, и бюджеты муниципальных уровней. Всего на этот год у нас подано по Пермскому краю 572 двора, из них у нас 70 общественных территорий - и сейчас нам нужно все это проконтролировать".

Те, кто не успел подать заявку, еще смогут это сделать через ТСЖ или управляющую компанию, ведь программа благоустройства рассчитана на ближайшие 5 лет.