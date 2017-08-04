Задержан мужчина, напавший с ножом на девушку

Полицейским удалось задержать 32-летнего жителя, который подозревается в нападении на прохожих. По версии следствия, в поселке Сылва он нанес несколько ножевых ударов молодой девушке. Буквально неделю назад подобная история произошла в Закамске. Там людей ранил 15-летний подросток. А в июне двух человек зарезал рецидивист на Парковом. Во всех трех случаях мотивом преступления был мелкий грабеж. Что было на этот раз?

В этих кустах, вероятно, и поджидал злоумышленник свою жертву. Вокруг несколько панельных пятиэтажек, перекресток людный. Но небольшой зеленый пятачок просматривается плохо. Крика никто не слышал. Официальной информации крупицы. Жители говорят, мужчина хотел отобрать мобильный телефон. При том, что у девушки он был самый обычный. Кто-то спугнул грабителя, но он успел три раза ударить жертву ножом в грудь.

Андрей Чуприянов, врач торакальный хирург: "Поступала в тяжелом состоянии, при поступлении было выполнено оперативное лечение, в настоящий момент состояние удовлетворительное, но пока находится под круглосуточным наблюдением".

Количество полиции, прибывшей на место преступления, сылвенцев поразило. Обошли подъезды всех окрестных домов, опросили, кого только смогли.

Елена Егорова: "Удивилась – машина остановилась, еще одна и еще одна, весь микрорайон заполонили работники полиции, там ходили, разговаривали, камеры что-то снимали, землю снимали. На утро вижу, что ходят с наручниками, с преступником. Он показывает свои действия, движения, рассказывает".

Был задержан нигде не работающий ранее судимый мужчина 32 лет, местный житель.

Татьяна Авдюкова, начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Пермскому краю: "В кратчайшие сроки в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его".

Говорят, что злоумышленник попал в объектив уличных камер видеонаблюдения и регистратора автомобиля.

Сылва – местечко спокойное, это подчеркивают все жители. И даже вот здесь через овраг по дамбе, которая соединяет два микрорайона поселка Куликовку и Стрелку, всегда, даже ночью, ходили совершенно спокойно, но теперь, а ЧП произошло совсем неподалеку, вероятно, будут ходить с опаской.