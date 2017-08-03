XX век в фотографиях и фарфоре

В Пермской художественной галерее открылась выставка фарфора и фотографий, посвящённая разным периодам истории СССР. Агитационные экспонаты напомнят взрослым и расскажут молодёжи о революции, НЭПе и буднях советского человека в эпоху застоя и перестройки.

Чайный сервиз семьи Юрия Гагарина, скульптуры Валентины Терешковой, Константина Циолковского, скульптура «Папанинцы на льдине» из коллекции Марселя Губайдуллина составляют значительную часть новой выставки в Пермской художественной галерее. За каждым экспонатом коллекционеры буквально охотятся.

Марсель Губайдуллин (г. Москва): "Не было ракеты – она продавалось вот так. Но я знал, что эта работа единственная".

Утерянную ракету Марсель взялся восстановить - сам создал эскиз и попросил по фотографии изготовить недостающую деталь советского скульптора Виктора Ропова - одного из авторов Олимпийского мишки. Во время Олимпиады 1980 года такие скульптуры делали по всей стране. В том числе и в Перми.

Александр Борщук, коллекционер (г. Пермь): "Шел мимо мусорки и увидел, что мальчишки играют в биту, и вместо банок ставят фарфоровые скульптуры – среди них был этот олимпийский мишка".

Фигурки, тарелки с агитационными лозунгами, вазы из частных коллекций и собрания Пермской художественной галереи – выставка демонстрирует более 200 произведений уникального и ординарного фарфора, разнообразного по формам и жанрам, созданного на известных фарфоровых заводах СССР.

Каждый зал посвящен истории Советского Союза, начиная с 20-х годов и заканчивая 90-ми. В фарфоре и фотографиях отражены основные события этого периода, в центре выставки, конечно же, тема Великой Отечественной войны.

Дополняют экспозицию «Взгляд в СССР» фотографии из Мультимедиа Арт музея - московский музей предоставил около пятисот снимков пермской галерее.

Ольга Нестерцева, заместитель директора Мультимедиа Арт музея: "Мы старались подбирать вещи, которые смогут поддержать коллекцию фарфора, и вещи, которые галерея отобрала у частных коллекционеров, чтобы продемонстрировать единство, что в фарфоре и фотографии отражались исторические события, происходящие в нашей стране."

Выставка продолжит свою работу до 15 сентября.