Три счастливчика станут первыми обладателями фирменных футболок Пермского международного марафона. В соцсетях стартовал конкурс «Футболка за репост». Для того чтобы принять участие, необходимо вступить в группу этого спортивного события в социальной сети «В Контакте», нажать «Мне нравится» и «Рассказать друзьям» под записью о конкурсе и ждать 10 августа, когда генератор случайных чисел выберет трех счастливчиков.

Пермский международный марафон пройдет в Перми 2 и 3 сентября. Его участники пробегут по главным улицам города. Дистанции – от 3 до 42 км. Мужчина и женщина, показавшие лучшие результаты на марафонской дистанции, получат по 500 тысяч рублей.