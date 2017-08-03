Футболка за репост
Три счастливчика станут первыми обладателями фирменных футболок Пермского международного марафона. В соцсетях стартовал конкурс «Футболка за репост». Для того чтобы принять участие, необходимо вступить в группу этого спортивного события в социальной сети «В Контакте», нажать «Мне нравится» и «Рассказать друзьям» под записью о конкурсе и ждать 10 августа, когда генератор случайных чисел выберет трех счастливчиков.
Пермский международный марафон пройдет в Перми 2 и 3 сентября. Его участники пробегут по главным улицам города. Дистанции – от 3 до 42 км. Мужчина и женщина, показавшие лучшие результаты на марафонской дистанции, получат по 500 тысяч рублей.
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