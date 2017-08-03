Пермские дворики преображаются

В городском колл-центре состоялась прямая линия по вопросам благоустройства дворов. За час специалисты успели принять два десятка звонков. Людей волновали затянувшиеся строительные работы, отсутствие детских площадок и пешеходных дорожек, неудовлетворительное состояние асфальтового покрытия. Всем дозвонившимся рассказали, как решить ту или иную проблему. Главный совет - подать заявку на участие в федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Правда, на этот год перечень территорий уже сформирован, а вот на следующий – возможность попасть в список пока ещё есть.

Михаил Борисов, региональный координатор проекта «Городская среда»: "Для тех, кто не участвует в этой программе, мы перелагаем алгоритм для участия. Мы предлагаем им непосредственно провести собрание собственников дома, чтобы они решили сами, что они хотят благоустроить в своем дворе, какие виды работ из минимального и дополнительного перечня работ они хотели, чтобы были проведены в их дворе. После этого мы предлагаем им заполнить заявку со схемой нового двора, как они видят, и фотографии двора – это всё подать администрацию района".