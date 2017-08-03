«Театральная среда» набирает популярность

Проект «Театральная среда», который запустили в «Лето Парке» на эспланаде в Перми, набирает популярность. Накануне «Сказариум» вызвал ажиотаж спектаклем «Теремок» театра «Туки-Луки». Больше сотни человек пришли посмотреть самую популярную сказку в новой интерпретации. Артисты показывали теневой театр, озвучивая всех персонажей при помощи различных музыкальных инструментов. Постановки здесь будут давать каждую среду до конца августа.

Нина Соловей, куратор проекта «Театральная среда»: "На следующей неделе в среду здесь будут выступать актеры Лысьвенского театра, они будут представлять музыкальную литературную композицию по поэзии Марины Цветаевой".