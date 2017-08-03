Про «это»: В УФАС возбудили дела за рекламу массажа

В пермском Управлении федеральной антимонопольной службы возбудили сразу 2 дела на рекламу салонов, где предлагают эротический массаж для мужчин. По этому поводу поступило 2 заявления, где утверждается, что фотографии девушек чересчур откровенные, да и вообще все это похоже на предложение интим-услуг.

Услуга «Клубничка» - от 5,5 тысяч, «Искушение» – от пяти. И откровенные фото девушек-сотрудниц. Содержание сразу двух пермских сайтов, предлагающих мужской эротический массаж, региональные антимонопольщики посчитали порнографическим и возбудили дела.

Мария Герасимова, начальник отдела контроля за рекламой и недобросовестной конкуренцией УФАС России по Пермскому краю: "Это фотографии обнаженных девушек, либо их обнаженных частей, в соответствующих позах – говорит о том, что это все-таки это нарушает определенные этические моменты, которые приняты в обществе, соответственно возможны признаки нарушения закона о рекламе".

Заявление на один салон поступило от полиции, на второй пожаловались жители дома, в котором он расположился. К сайту и рекламе у них претензий не было, просто написали везде, куда смогли.

Евгений Горницин, председатель ТСЖ «Кирова 10»: "Тут под жилой квартирой содом и гоморра. Бывали случаи, когда там и вечеринки, видимо, были немассажные".

Гадать, что правда, а что нет, мы не стали. Решили наведаться в оба салона. В одном с нами сначала были вежливы. Но поскольку пользоваться специфическими услугами мы не собирались, то дальше порога с голосом из домофона не попали. По второму адресу были сговорчивее. Ведь по жалобе жителей этот салон уже закрывали на 50 дней. Девушка по скайпу отчеканила – «о проблеме пока не знаем».

В подобных делах очень много технических сложностей. К примеру, антимонопольщикам еще предстоит выяснить, кто именно делал непристойную рекламу для двух сайтов. Ведь этому человеку или фирме отвечать. В том числе и финансово.

Впрочем, судя по расценкам на сайте мужских спа-салонов, штрафные санкции быстро отобьются, а клиенты как были, так есть и будут.