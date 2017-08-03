День ВДВ в Перми: как это было

День ВДВ в Перми отметили чуть ли не как общегородской праздник. С утра сбор возле Речного вокзала, потом многолюдное шествие по главным улицам, митинг, затем – показательные выступления и прыжки с парашютом на аэродроме во Фролах.

В 345 полку в Афганском Багране служили и наши земляки. Порой, когда вертолет не мог сесть на горы, им приходилось десантировать без парашюта и сразу вступать в бой. Контролировать дорогу Гардез-Хост, не позволяя душманам обстреливать конвои и устраивать диверсии. Такова была главная задача самого известного в стране подразделения ВДВ.

Константин Новиков, служил в 345 полку ВДВ (Афганистан): "Первый год в Афганистане – были молодыми, не было страшно, а вот когда уже через полгода домой надо было собираться, каждый десантник думает, что надо себя хранить".

Марш-бросок десантников по центральным улицам поддержали их жены и дети. Общий сбор у памятника «Разорванное братство» - особого места для всех пермских воинов-афганцев. На гранитных плитах имена тех, кто не вернулся домой.

Валентина Кротова, мать погибшего офицера Анатолия Кротова: "Попал в Афганистан, и в числе первых погиб, в мой день рождения".

Великая Отечественная война, вооруженные конфликты в Афганистане, на Северном Кавказе, в Абхазии, Южной Осетии. История ВДВ - это сотни боевых операций, каждодневные подвиги, которые солдаты совершают и сегодня.

Сергей Яшкин, Герой Российской Федерации: "У нас много таких ребят заслуженных – кто воевали, кто служили. Надеюсь, Пермь всегда будет кузницей десанта".

В торжественном шествии принял участие и УАЗик - машина практически боевая - ему 24 года, 6 из которых он принимает участие в шествиях ВДВ. Но главное здесь даже не машина, а ее экипаж - все боевые десантники.

И если техника иногда подводит, то вот физическая подготовка остается на уровне даже спустя годы.

Кросс-фит с 70-киллограммовыми покрышками, армреслинг, рукопашный бой, метание гири - так свой праздник отмечают настоящие десантники.

К вечеру распогодилось. Над аэродромом Фролово поднялись самолеты, а через несколько минут в небе появились и сами герои дня.