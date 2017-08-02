Для пермских гандболистов кризис обернулся новыми возможностями

17-летние игроки гандбольного клуба «Пермские медведи» выступят на летней Спартакиаде учащихся – единственные из прикамских коллективов в игровых видах спорта.

Комбинации на командное взаимодействие снова и снова. Ещё год назад – команда юношей СДЮСШОР по гандболу 2000 года рождения, сегодня – официальные дублёры «Пермских медведей» - завершают летний учебно-тренировочный сбор.

Повышение в статусе – это пословица в действии: Не было бы счастья, да несчастье помогло. Из-за финансовых проблем клуб отказался от легионеров и обратился к местным воспитанникам.

Алексей Черноволенко, тренер «Пермские медведи-2»: "Сам сезон – была премьера, потому что мы выступали в ранге дублирующего состава, играли с более старшими сверстниками, попробовали свои силы на эмоциональном уровне. Это было впервые, что-то новое для нас – новый чемпионат, новая система розыгрыша, новая подготовка".

Двое ребят попробовали себя в составе первой команды Суперлиги. Ценнейший урок как в эмоциональном, так и профессиональном плане.

Дмитрий Калугин, игрок «Пермские медведи-2»: "Опыт большой очень получил! В команде мастеров хорошо приняли старшие и показали мне много того, чего я раньше не знал. Получилось забить даже чемпиону России 5 мячей в первом же матче дебютном".

Даже один сезон дал ребятам колоссальный профессиональный толчок - дебютанты Первенства Приволжского федерального округа завоевали золотые медали и путёвку на финальный этап спартакиады учащихся. Впервые за 8 лет. И снова принцип импортозамещения в действии – учебно-тренировочный сбор проходил в Перми и Чайковском.

Владислав Мокшанов, игрок «Пермские медведи- 2»: "Работали в основном над тактикой, над защитой, над нападением. Устали – да нет, наверное, потому что силы нужны, сил набираемся – нужно показать максимальный результат на Спартакиаде".

Гандболисты, кстати, единственные представители игровых видов спорта в Прикамье, кто получил такую возможность.

Тот самый случай, когда финансовый кризис открывает возможности. Раньше 17-летние пермские гандболисты мечтали разве что о резерве, сейчас выходят за основу, становятся финалистами Первенства России и – берите выше – едут защищать честь Пермского края на Спартакиаде Учащихся.

Главный старт лета пройдёт в Тюмени, сильнейшие юные спортсмены со всей страны разыграют награды в 42 видах. Следим и болеем за успехами пермяков с 6 по 12 августа.