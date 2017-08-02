Лучший подарок тренеру - победа

Пермская женская регбийная команда «Витязь» поздравила своего тренера победой. Своё 35-летие Максим Амонов отметил в соревновательный день международного турнира по пляжному регби в Батуми. Его подопечные - действующие чемпионки Европы - не подкачали, на этот раз завоевав золото.