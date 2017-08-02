Среда - время «Сказариума»

Среда для «Сказариума», который находится в «Лето Парке» на эспланаде, особенный день. По средам здесь проходят выступления различных театров нашего города. Первым этот проект открыл Альберт Макаров. Он представил на суд зрителей моноспектакль «Биение сердца».

12 песен – и все они о любви. Эти песни знают многие, но это не попса. Среди авторов – Вертинский, Галич, старинные романсы и музыка из популярных фильмов.

Альберт Макаров придумал и поставил этот моноспектакль несколько лет назад. Но песни в нём постоянно меняются. Они соответствуют его жизненной ситуации, описывают то, что происходит с ним в данный период жизни, да и просто показывают, в каком настроении находится артист сегодня.

Но одна песня остаётся в репертуаре этого спектакля-концерта всегда. Она называется «Жёлтый ангел», автор Александр Вертинский.

Альберт Макаров, артист пермского академического Театра-Театра: "Она сопровождает меня ещё с института в Петербурге, потому что я там начал работать над ней. Там действительно очень мощная история, история актера. Эта история мне близка. В этой песне такая очень тонкая мысль – как в нашей профессии не потерять себя".

Альберт Макаров знает, о чём говорит. Его творческий путь был достаточно тяжёлым. Он воспитывался в детском доме в Перми, актёрское образование получил в Санкт-Петербурге, потом играл в постановках Льва Додина, снимался в сериалах. В Пермском Театре-Театре Альберт появился в 2015 году. В 2016 с оглушительным успехом он сыграл здесь роль Калигулы в спектакле Бориса Мильграма. Пермским зрителям он сразу запомнился в этой роли.

Татьяна Черепанова: "В «Калигуле» роль более сложная, более драматическая. Вообще я его совсем по-другому воспринимала. Это была первая его большая роль в Театре-Театре. Поэтому, конечно, для меня это было удивительно".

Так проходила первая театральная среда в «Сказариуме» на эспланаде. Но в планах у организаторов ещё много интересного.

Нина Соловей, куратор проекта «Театральная среда»: "В нашем городе огромное количество людей, которые хотят постоянно ходить в театры. И поэтому мы решили в среду, в середине недели, сделать в «Сказариуме» специальные театральные встречи. Все это будет так или иначе связано с театром".

2 августа в «Сказариуме» ждут самых маленьких зрителей нашего города. Театр кукол «Туки-Луки» покажет здесь сказку «Теремок». Начало спектакля в 19:00 и вход в «Сказариум» совершенно бесплатный.