Бывшему министру спорта продлили домашний арест

Ленинский суд Перми продлил сроки домашнего ареста бывшему министру спорта Пермского края Павлу Ляху. С соответствующим ходатайством обратился следователь регионального правления ФСБ, который расследует уголовное дело экс-министра. Следствие и прокуратура попросили суд ужесточить ранее наложенное ограничение, разрешив покидать квартиру только 1 раз в сутки на 2 часа. Как сообщает «Коммерсант», Павлу Ляху инкриминируется 2 эпизода злоупотребления должностными полномочиями. Первое дело расследуется с октября прошлого года. По версии следствия, 2 ноября министр подписал акт приемки выполненных работ, касающихся реконструкции стадиона «Динамо», на сумму около 45 миллионов рублей. Согласно контракту, нужно было заменить покрытия футбольного поля и беговых дорожек. По данным контролирующих органов, стоимость работ была завышена на 13 миллионов 800 тысяч рублей. Постановление о возбуждении второго уголовного дела было вынесено 29 марта. По данным «Коммерсанта», речь идет о нарушениях при проведении сборов, организованных рядом спортивных федераций края.