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Врага нужно знать в лицо
В Прикамье от укусов клещей пострадали 13 тысяч человек, из них клещевым энцефалитом заразился 51, боррелиозом – 113. Только за последнюю неделю – 489 новых случаев, что почти в 2 раза больше, чем за тот же период года прошлого. Самые опасные территории – Очерский, Усольский, Суксунский, Верещагинский, Карагайский, Чернушинский, Еловский районы, Коми-Пермяцкий автономный округ. В Перми – это дачные кооперативы в Кукуштане, Янычах, Алешихе и Жебреях.
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Пермские водители поменяли железных коней на электрических
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