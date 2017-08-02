Врага нужно знать в лицо

В Прикамье от укусов клещей пострадали 13 тысяч человек, из них клещевым энцефалитом заразился 51, боррелиозом – 113. Только за последнюю неделю – 489 новых случаев, что почти в 2 раза больше, чем за тот же период года прошлого. Самые опасные территории – Очерский, Усольский, Суксунский, Верещагинский, Карагайский, Чернушинский, Еловский районы, Коми-Пермяцкий автономный округ. В Перми – это дачные кооперативы в Кукуштане, Янычах, Алешихе и Жебреях.