Готовим настоящий белорусский холодник
В летнюю жару нет ничего лучше освежающей тарелки ярко-красного свекольного холодника!
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В летнюю жару нет ничего лучше освежающей тарелки ярко-красного свекольного холодника!
Знакомьтесь: пермские армяне
Пермский край - регион мультинациональный. Один из народов, проживающих на территории Прикамья - армяне.
|смотреть видео читать02.08.2017 в 14:45
Готовим настоящий белорусский холодник
Учимся готовить холодник. Результат вас впечатлит!
|смотреть видео читать02.08.2017 в 14:22
ДТП с автобусом: трое пострадавших остаются в больнице
В момент аварии в автобусе находилось 20 пассажиров, травмы получили 13 человек.
|смотреть видео читать02.08.2017 в 14:04
Любите ли Вы мини-гольф, как любим его мы?
Команда ГТРК «Пермь» стала первой на турнире по мини-гольфу среди средств массовой информации.
|смотреть видео читать02.08.2017 в 13:04
В Перми возобновили движение по улице Пушкина
Дорога была закрыта больше месяца.
|смотреть видео читать02.08.2017 в 12:38
Армянский дудук в голливудских блокбастерах
Дудук появился в невероятно древние времена и до сих пор своей музыкой волнует сердца людей.
|смотреть видео читать02.08.2017 в 15:16
Пермяки отличились на чемпионате России по легкой атлетике
В подмосковном Жуковском прошёл чемпионат России по легкой атлетике.
|смотреть видео читать01.08.2017 в 15:23
В День ВДВ откроют бюст Герою России Марку Евтюхину
Последним приказом гвардии подполковника Марка Евтюхина стал приказ «Вызваю огонь на себя».
|читать01.08.2017 в 11:30
Казаки, повторяя путь Ермака, заглянули в Прикамье
Прикамье пересекли участники проекта «Дорогами атамана Ермака».
|смотреть видео читать01.08.2017 в 10:03
Налог на море
В России принят закон о курортном сборе.
|читать31.07.2017 в 15:30
Армянский дудук в голливудских блокбастерах
Готовим настоящий белорусский холодник
ДТП с автобусом: трое пострадавших остаются в больнице
Любите ли Вы мини-гольф, как любим его мы?
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ДТП с автобусом: трое пострадавших остаются в больнице
Любите ли Вы мини-гольф, как любим его мы?
В Перми возобновили движение по улице Пушкина
Чудесное спасение бездомной собаки
В платьях и с цветами: В Перми прошел Флешмоб женственности
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