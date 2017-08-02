Готовим настоящий белорусский холодник

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В летнюю жару нет ничего лучше освежающей тарелки ярко-красного свекольного холодника! 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 02.08.2017 в 14:22 в рубрике - Вести Пермь

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