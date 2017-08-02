ДТП с автобусом: трое пострадавших остаются в больнице

В больницах остаются трое пострадавших в ДТП с автобусом Краснокамск-Пермь. Авария произошла 19 июля в 11:30. Пассажирский автобус марки Nefas следовал из Краснокамска в Пермь. На улице Якутская, когда автобус уже подъезжал к Сосновому бору, водитель начал выполнять поворот, но не справился с управлением. Автобус вылетел в правый кювет, там пролетел несколько метров и снес дерево, после этого остановился. В момент аварии в автобусе находилось 20 пассажиров, из них травмы получили 13 человек, в том числе 1 ребенок.