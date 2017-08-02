Знакомьтесь: пермские армяне
Пермский край - регион мультинациональный. Здесь проживают около 150 национальностей. Один из народов Прикамья - армяне. По переписи 2010 года численность армян в Пермском крае составила 5464 человека, в Перми - 2683. Армяне - народ, который очень бережно относится к сохранению национальных традиций.
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