Знакомьтесь: пермские армяне

Пермский край - регион мультинациональный. Здесь проживают около 150 национальностей. Один из народов Прикамья - армяне. По переписи 2010 года численность армян в Пермском крае составила 5464 человека, в Перми - 2683. Армяне - народ, который очень бережно относится к сохранению национальных традиций.