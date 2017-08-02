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Любите ли Вы мини-гольф, как любим его мы?
Команда ГТРК «Пермь» стала первой на турнире по мини-гольфу среди средств массовой информации. Уже 16 лет состязания проходят на территории гольф-клуба в Парке Горького. 15 лет за победу боролась сборная нашей телекомпании – и вот наконец долгожданная победа. За игрой следили профессиональные судьи, которые подсчитывали количество ударов и контролировали правильность прохождения этапов игры. Победители в командном зачете определяются по наименьшей сумме ударов, набранных всей командой. Сборной «ГТРК» удалось набрать наименьшее количество баллов – 80. К примеру, в прошлом году лучший результат был 118, годом ранее – 199 баллов. Специалист отдела координации и планирования Наталья Анферова получила награду за самый точный удар. К победителям турнира по традиции перешел наградной кубок.
Наталья Анферова, специалист отдела координации и планирования ГТРК «Пермь»: "Большая доля везения, плюс хороший настрой должен быть. Мне пришло такое сравнение – как сборная России в любом виде спорта, наверное, хорошо выступает, когда члены сборной любят ту страну, за которую они выступают и честь которой они защищают. Мне кажется, что мы – три девчонки, две из которых очень давно здесь работают, – наверное, мы просто очень любим свою компанию, честь которой мы защищаем из года в год на этих соревнованиях".
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