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В Перми возобновили движение по улице Пушкина

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движение

В Перми возобновили движение по улице Пушкина на участке от Газеты Звезда до Комсомольского проспекта. Дорога была закрыта больше месяца. За это время здесь реконструировали тепловую сеть, поменяли трубы и подключили к ним новый многоэтажный дом. Автобусы и троллейбусы здесь стали ходить по прежним маршрутам.

Михаил Топильский, представитель ООО «ПСК»: "Работы проводились для повышения надежности теплоснабжения в зимний период. В настоящее время проезд по улице открыт. Все обязательства, которые были взяты, выполнены по графику".

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 02.08.2017 в 12:38 в рубрике - Вести Пермь

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