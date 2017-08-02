На Кунгур обрушился крупный град

В социальных сетях появились фотографии крупного града, который прошел в Кунгурском районе. Некоторые льдинки, выпавшие во время мощной грозы, по своему размеру совсем немного уступали спичечному коробку. Судя по прогнозам синоптиков, такие природные явления в Прикамье не исключены и 2 августа в течение дня. Также обещают дожди, но относительно тепло.