Внимание: остановку перенесли
После открытия Северной дамбы перенесли одну из остановок общественного транспорта в направлении от цирка в центр города возле Разгуляя. Долгие годы она мешала нормальному автомобильному движению и создавала пробки при подъезде к улице Ленина. Теперь ее наконец переместили – за поворот, на улицу Парковая. В ближайшее время здесь обещают сделать специальный карман для автобусов и троллейбусов.
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