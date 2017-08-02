Чердынь получит новую больницу

Новый детский сад начали строить в далеком от Перми поселке Рябинино. В самой Чердыни планируется возвести большой корпус районной больницы. Работы на этих социальных объектах посмотрел глава Пермского края Максим Решетников.

В этот детский сад в поселке Рябинино малыши пойдут в любом случае – он единственный в населенном пункте. Сюда привозят детей из ближайших труднодоступных деревень. Бывший поселок сплавщиков леса сегодня переживает второй демографический подъем. Численность детского населения от 1,5 до 7 лет – 113 человек. 2 корпуса старого детского сада явно не справляются с потоком.

Деревянные стены рябининского детского сада смело могут претендовать на статус исторического памятника. Из камня здесь осталась только скульптурная композиция из трех пионеров, взгляд которых устремлен в будущее.

Новый детсад появится уже в 2019 году. Пока – только площадка. Все работы начались месяц назад. За ходом строительства важного социального объекта в поселке наблюдал временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников. Расчетная стоимость проекта – 70 миллионов рублей, из которых 50 – средства региона.

Второй важный социальный объект – уже в Чердыни. Районная больница, расположенная в девяти корпусах, разбросанных по городу. Больше половины из них – памятники архитектуры. К тому же в лечебном учреждении сегодня не хватает узких специалистов.

Алевтина Новикова, житель пос. Ныроб: "Многих врачей нет. А в Ныробе вообще – дочка ногу подвернула, приходится в Чердынь ехать. Даже из-за такой мелочи. Ни рентгена – ничего нет".

И Ныроб, и Чердынь, расположенные друг от друга на расстоянии больше 60 километров, получат новые корпуса лечебных учреждений.

Максим Решетников, временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края: "Здание достаточно большое, что называется с запасом, на 50 коек будет рассчитан корпус. Это позволит нам собрать медицинские отделения, медицинские службы из 9 отдельно стоящих зданий в один корпус".

И добраться до этих социальных объектов уже скоро можно будет по новой дороге. Пятикилометровый участок магистрали Чердынь-Ныроб последний раз ремонтировался в 1995 году. Дорожная техника работает и в Чердыни.

Задача, которую поставил Максим Решетников, перед правительством Пермского края, – обеспечить социальной и транспортной инфраструктурой жителей отдаленных территорий. В Чердыни социальные объекты сдадут уже в конце 2019 года.