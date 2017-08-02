Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИИНТЕРВЬЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← На пост губернатора Прикамья претендуют пять кандидатов

Чердынь получит новую больницу

смотреть видео

больница

Новый детский сад начали строить в далеком от Перми поселке Рябинино. В самой Чердыни планируется возвести большой корпус районной больницы. Работы на этих социальных объектах посмотрел глава Пермского края Максим Решетников.

В этот детский сад в поселке Рябинино малыши пойдут в любом случае – он единственный в населенном пункте. Сюда привозят детей из ближайших труднодоступных деревень. Бывший поселок сплавщиков леса сегодня переживает второй демографический подъем. Численность детского населения от 1,5 до 7 лет – 113 человек. 2 корпуса старого детского сада явно не справляются с потоком.

Рябинка

Деревянные стены рябининского детского сада смело могут претендовать на статус исторического памятника. Из камня здесь осталась только скульптурная композиция из трех пионеров, взгляд которых устремлен в будущее.

площадка

Новый детсад появится уже в 2019 году. Пока – только площадка. Все работы начались месяц назад. За ходом строительства важного социального объекта в поселке наблюдал временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников. Расчетная стоимость проекта – 70 миллионов рублей, из которых 50 – средства региона.

 Второй важный социальный объект – уже в Чердыни. Районная больница, расположенная в девяти корпусах, разбросанных по городу. Больше половины из них – памятники архитектуры. К тому же в лечебном учреждении сегодня не хватает узких специалистов.

Алевтина Новикова, житель пос. Ныроб: "Многих врачей нет. А в Ныробе вообще – дочка ногу подвернула, приходится в Чердынь ехать. Даже из-за такой мелочи. Ни рентгена – ничего нет".

И Ныроб, и Чердынь, расположенные друг от друга на расстоянии больше 60 километров, получат новые корпуса лечебных учреждений.

Решетников

 Максим Решетников, временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края: "Здание достаточно большое, что называется с запасом, на 50 коек будет рассчитан корпус. Это позволит нам собрать медицинские отделения, медицинские службы из 9 отдельно стоящих зданий в один корпус".

И добраться до этих социальных объектов уже скоро можно будет по новой дороге. Пятикилометровый участок магистрали Чердынь-Ныроб последний раз ремонтировался в 1995 году. Дорожная техника работает и в Чердыни.

Задача, которую поставил Максим Решетников, перед правительством Пермского края, – обеспечить социальной и транспортной инфраструктурой жителей отдаленных территорий. В Чердыни социальные объекты сдадут уже в конце 2019 года.

Артём Казин

Метки: в Пермском крае, Общество, Здоровье, Власть

Опубликовано: 02.08.2017 в 10:24 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

На пост губернатора Прикамья претендуют пять кандидатов

Как поймать цифровой сигнал?

Спектакль, после которого невозможно остаться прежним

В Перми устроили арт-вечеринку «Место смещения»

Пермские ученые разрабатывают суперсильный антибиотик

Гаджи Гаджиев: «Нельзя так играть!»

Пермяки отличились на чемпионате России по легкой атлетике

«КАМWА-2017»: как это было

К прогнозам МЧС стоит прислушаться

ЧП на пляже: Жара усыпила бдительность отдыхающих


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← На пост губернатора Прикамья претендуют пять кандидатов

Обратите внимание

в Перми

Пермская краса - всем на загляденье

В Перми стартовал прием заявок на участие в межнациональном конкурсе «Пермская краса – 2017».
читать02.08.2017 в 10:07
Метки: в Перми, Культура, Общество

За ВДВ! 2 августа в Перми отметят день «крылатой пехоты»

2 августа в России празднуют День воздушно-десантных войск.
читать02.08.2017 в 09:43
Метки: в Перми, Общество

Без паники: Сирена «воет» по плану

Кратковременное включение системы оповещения населения пройдёт утром с 10 до 10:30 в Мотовилихе.
читать02.08.2017 в 09:24
Метки: в Перми, Общество

За порядком в Перми будет следить электронное око

Администрация Перми объявила аукцион на установку системы видеонаблюдения и фотовидеофиксации.
читать02.08.2017 в 08:59
Метки: в Перми, Общество, Власть

Как поймать цифровой сигнал?

В Прикамье в цифровом формате на каналах Россия 1, Россия 24 и Радио России началось тестовое вещание программ пермского производства.
смотреть видео читать01.08.2017 в 22:00
Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество, СМИ

в России

Пермяки отличились на чемпионате России по легкой атлетике

В подмосковном Жуковском прошёл чемпионат России по легкой атлетике.
смотреть видео читать01.08.2017 в 15:23
Метки: в Перми, в России, Спорт, Общество

В День ВДВ откроют бюст Герою России Марку Евтюхину

Последним приказом гвардии подполковника Марка Евтюхина стал приказ «Вызваю огонь на себя».
читать01.08.2017 в 11:30
Метки: в России, Общество

Казаки, повторяя путь Ермака, заглянули в Прикамье

Прикамье пересекли участники проекта «Дорогами атамана Ермака».
смотреть видео читать01.08.2017 в 10:03
Метки: в России, Общество, в Пермском крае, в Перми

Налог на море

В России принят закон о курортном сборе.
читать31.07.2017 в 15:30
Метки: в России, Общество

Дачникам придется выбрать, кто они - садоводы или огородники

Принят закон, согласно которому дачных товариществ и кооперативов больше не будет.
читать31.07.2017 в 14:51
Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество, в России
Лента новостей RSS каналы

Чердынь получит новую больницуЧердынь получит новую больницу

На пост губернатора Прикамья претендуют пять кандидатовНа пост губернатора Прикамья претендуют пять кандидатов

Пермская краса - всем на загляденьеПермская краса - всем на загляденье

За ВДВ! 2 августа в Перми отметят день «крылатой пехоты»За ВДВ! 2 августа в Перми отметят день «крылатой пехоты»

Без паники: Сирена «воет» по плануБез паники: Сирена «воет» по плану

За порядком в Перми будет следить электронное окоЗа порядком в Перми будет следить электронное око

Как поймать цифровой сигнал?Как поймать цифровой сигнал?

Участие в выборах губернатора Пермского края примут 5 кандидатовУчастие в выборах губернатора Пермского края примут 5 кандидатов

В Кудымкарском районе проверили охотничьи хозяйстваВ Кудымкарском районе проверили охотничьи хозяйства

Новые тарифы «Т Плюс» должны быть утверждены до 1 сентябряНовые тарифы «Т Плюс» должны быть утверждены до 1 сентября

Спектакль, после которого невозможно остаться прежнимСпектакль, после которого невозможно остаться прежним

В Перми устроили арт-вечеринку «Место смещения»В Перми устроили арт-вечеринку «Место смещения»

Пермские ученые разрабатывают суперсильный антибиотикПермские ученые разрабатывают суперсильный антибиотик

На что тратят зарплату пермякиНа что тратят зарплату пермяки

Гаджи Гаджиев: «Нельзя так играть!»Гаджи Гаджиев: «Нельзя так играть!»

Пермяки отличились на чемпионате России по легкой атлетикеПермяки отличились на чемпионате России по легкой атлетике

«КАМWА-2017»: как это было«КАМWА-2017»: как это было

К прогнозам МЧС стоит прислушатьсяК прогнозам МЧС стоит прислушаться

ЧП на пляже: Жара усыпила бдительность отдыхающихЧП на пляже: Жара усыпила бдительность отдыхающих

Лагерь «Нечайка»: отдых, драйв и творчествоЛагерь «Нечайка»: отдых, драйв и творчество

В Прикамье построят две заправки для электромобилейВ Прикамье построят две заправки для электромобилей

В большой теннис играют ракеткой, а выигрывают головойВ большой теннис играют ракеткой, а выигрывают головой

Эпоха СССР в фотографии и фарфореЭпоха СССР в фотографии и фарфоре

В Косинский район едет передвижной флюорографВ Косинский район едет передвижной флюорограф

Работавшие в 2016 году пенсионеры получат повышенную пенсиюРаботавшие в 2016 году пенсионеры получат повышенную пенсию

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru