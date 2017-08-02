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На пост губернатора Прикамья претендуют пять кандидатов

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кандидаты

Региональная избирательная комиссия официально зарегистрировала 5 кандидатов на выборы губернатора Прикамья, которые пройдут 10 сентября. Рабочая группа изучила подлинность и полноту представленного пакета документов каждого из претендентов. В итоге удостоверения получили: Максим Решетников от партии «Единая Россия», Ирина Филатова от КПРФ, Владимир Аликин от «Справедливой России», Олег Постников от ЛДПР и Андрей Степанов от «Патриотов России». Было отказано в регистрации Олегу Хараськину и Константину Окуневу. Правда, у них осталось право оспорить это решение в суде.

Вагин

Игорь Вагин, председатель избирательной комиссии Пермского края, отмечает: "Мы посчитали правильным и возможным не выдерживать те 10 дней, которые необходимы для проведения проверки, поскольку все проверочные мероприятия нами были проведены. Кроме того, мы посчитали правильным провести регистрацию всех кандидатов одновременно, тем самым обеспечив равенство кандидатов, и дать возможность кандидатам более времени для планирования агитационной кампании".

Метки: в Пермском крае, Власть, Выборы

Опубликовано: 02.08.2017 в 10:21 в рубрике - Вести Пермь

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