Ровно в 7 часов утра 1 августа почти на всей территории Прикамья в цифровом формате на каналах "Россия 1", "Россия 24" и Радио России началось тестовое вещание программ пермского производства.

Конечно, «Вести» и раньше можно было смотреть - например, по кабелю или самый доступный способ в силу отсутствия специальной приставки - простая антенна. Но качество оставляло желать лучшего. Теперь смотреть любимые передачи можно в хорошем качестве абсолютно бесплатно. Из последних больших телепроектов - "Вовремя", "Пульс города", и вездесущие "Вести". Чтобы достойно выглядеть в цифре, на ГТРК "Пермь" была полностью обновлена техническая база и построена новая студия.

Валерий Подаруев, режиссер: "Мы были готовы уже год назад к цифре, новое оборудование давно в работе и уже зарекомендовало себя как надежный инструмент для выдачи качественного сигнала".

Главный вопрос. Как поймать цифровой сигнал? Здесь всё просто.

Любовь Аллоярова, специалист консультационного центра филиала РТРС «Пермский КРТПЦ»: "Нужна телевизионная антенна, принимающая сигнал, необходима приставка со встроенным тюнером DVB-T2, если такого нет в телевизоре".

В магазинах заветная коробочка всегда в наличии. Цена начинается от 500 рублей.

Первый мультиплекс - он же, то самое цифровое вещание (это 10 каналов) заработал в Пермском крае в 2013 году, второй - в 2016-м, в итоге зритель получил два десятка качественного телевизионного контента.

Александр Горбунов, главный инженер филиала РТРС «Пермского КРТПЦ»: "Телезрителю достаточно включить и запустить автонастройку, и он получит либо 10 цифровых каналов, там где мы вещаем первый мультиплекс, либо 20 - это 6 населенных пунктов: Пермь, Березники, Кудымкар, Соликамск, Чусовой, Кунгур".

Если появились вопросы - звонок на «горячую линию» бесплатный: 8-800-300-10-45. Подробную инструкцию, как подключиться к цифровому телевидению, можно найти на сайте РТРС или в газете "Эфир". Остальное дело техники.

