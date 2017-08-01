Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИИНТЕРВЬЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← В Перми устроили арт-вечеринку «Место смещения»

Спектакль, после которого невозможно остаться прежним

смотреть видео

Превращение

Спектакль, после которого невозможно остаться прежним. Так анонсировали новую постановку в Пермском театре кукол. «Превращение» Франца Кафки - рассуждение о том, что мы часто не замечаем и не знаем тех, кто нас окружает. При том, что идет спектакль в детском театре, рассчитан он все-таки на взрослых.

Спектакли для взрослых это, конечно, большая редкость для кукольных театров, но всё-таки иногда это случается. Но для этого нужно иметь определённую смелость и конечно профессионализм. И того и другого в Пермском театре кукол предостаточно. Здесь на днях закончилась работа над последней в летнем сезоне премьерой, которая называется   «Превращение» по одноименной повести Франца Кафки.

Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое. "Что со мной случилось?" - подумал он. Это не было сном". Так начинается новелла-первоисточник. Спектакль в Пермском театре кукол начался совсем по-другому.

Главный герой Грегор Замза с первых и до последних сцен представлен в двух видах: планшетной и скульптурно-портретной куклой высотой в человеческий рост. Чтобы она появилась на свет, с актёра Владимира Пенягина пришлось сделать гипсовые слепки. Таково было виденье московского художника-постановщика Виктора Никоненко.

Виктор Никоненко, художник-постановщик спектакля "Превращение" (Москва): "Во мне может умереть человек раньше, чем умру я, и возникнет жук. Огромное количество людей, которые уже не совсем люди по своему содержанию".

Режиссёру спектакля Александру Бороку такая идея пришлась по душе. Для него «Превращение» Кафки есть основная и главная метафора. И он в своём спектакле подверг превращению не только главного героя, но и окружающих его людей.

Александр Борок, режиссёр спектакля "Превращение" (Челябинск): "Наше «Превращение» оно, конечно же, в жука тоже происходит, но происходит постепенно, а во-вторых - главное превращение, это превращения родных людей, которые его окружают. Они превращаются из людей в нелюдей, и превращаются не внешне, а внутренне".

В анонсе спектакля "Превращение" было заявлено, что после просмотра этого спектакля невозможно остаться прежним. Это, скорее, установка для зрителей. Постановщики спектакля  процесс изменения людей показали так, как если бы он был разложен на кадры и отдельные стадии, что делает его не просто наглядным, а пугающе очевидным.

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 01.08.2017 в 17:26 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

В Перми устроили арт-вечеринку «Место смещения»

Пермские ученые разрабатывают суперсильный антибиотик

Гаджи Гаджиев: «Нельзя так играть!»

Пермяки отличились на чемпионате России по легкой атлетике

«КАМWА-2017»: как это было

К прогнозам МЧС стоит прислушаться

ЧП на пляже: Жара усыпила бдительность отдыхающих

Лагерь «Нечайка»: отдых, драйв и творчество

В Прикамье построят две заправки для электромобилей

В большой теннис играют ракеткой, а выигрывают головой


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В Перми устроили арт-вечеринку «Место смещения»

Обратите внимание

в Перми

Спектакль, после которого невозможно остаться прежним

Так анонсировали новую постановку «Превращение» в Пермском театре кукол.
смотреть видео читать01.08.2017 в 17:26
Метки: в Перми, Культура, Общество

В Перми устроили арт-вечеринку «Место смещения»

На один вечер Пермь окутала атмосфера богемной жизни Европы 20 века.
смотреть видео читать01.08.2017 в 17:00
Метки: в Перми, Культура, Общество

Пермские ученые разрабатывают суперсильный антибиотик

Микробы быстро привыкают к «знакомым» лекарствам, поэтому необходимо создать новые химические структуры.
смотреть видео читать01.08.2017 в 16:32
Метки: в Перми, Общество, Здоровье

На что тратят зарплату пермяки

Жители Прикамья треть своих доходов тратят на еду, алкоголь и сигареты.
читать01.08.2017 в 16:07
Метки: в Пермском крае, Общество, в Перми

Гаджи Гаджиев: «Нельзя так играть!»

«Амкар» потерпел третье поражение подряд на старте Чемпионата России, уступив дома «Ростову».
смотреть видео читать01.08.2017 в 15:41
Метки: в Перми, в Пермском крае, Спорт, Общество

в России

Пермяки отличились на чемпионате России по легкой атлетике

В подмосковном Жуковском прошёл чемпионат России по легкой атлетике.
смотреть видео читать01.08.2017 в 15:23
Метки: в Перми, в России, Спорт, Общество

В День ВДВ откроют бюст Герою России Марку Евтюхину

Последним приказом гвардии подполковника Марка Евтюхина стал приказ «Вызваю огонь на себя».
читать01.08.2017 в 11:30
Метки: в России, Общество

Казаки, повторяя путь Ермака, заглянули в Прикамье

Прикамье пересекли участники проекта «Дорогами атамана Ермака».
смотреть видео читать01.08.2017 в 10:03
Метки: в России, Общество, в Пермском крае, в Перми

Налог на море

В России принят закон о курортном сборе.
читать31.07.2017 в 15:30
Метки: в России, Общество

Дачникам придется выбрать, кто они - садоводы или огородники

Принят закон, согласно которому дачных товариществ и кооперативов больше не будет.
читать31.07.2017 в 14:51
Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество, в России
Лента новостей RSS каналы

Новые тарифы «Т Плюс» должны быть утверждены до 1 сентябряНовые тарифы «Т Плюс» должны быть утверждены до 1 сентября

Спектакль, после которого невозможно остаться прежнимСпектакль, после которого невозможно остаться прежним

В Перми устроили арт-вечеринку «Место смещения»В Перми устроили арт-вечеринку «Место смещения»

Пермские ученые разрабатывают суперсильный антибиотикПермские ученые разрабатывают суперсильный антибиотик

На что тратят зарплату пермякиНа что тратят зарплату пермяки

Гаджи Гаджиев: «Нельзя так играть!»Гаджи Гаджиев: «Нельзя так играть!»

Пермяки отличились на чемпионате России по легкой атлетикеПермяки отличились на чемпионате России по легкой атлетике

«КАМWА-2017»: как это было«КАМWА-2017»: как это было

К прогнозам МЧС стоит прислушатьсяК прогнозам МЧС стоит прислушаться

ЧП на пляже: Жара усыпила бдительность отдыхающихЧП на пляже: Жара усыпила бдительность отдыхающих

Лагерь «Нечайка»: отдых, драйв и творчествоЛагерь «Нечайка»: отдых, драйв и творчество

В Прикамье построят две заправки для электромобилейВ Прикамье построят две заправки для электромобилей

В большой теннис играют ракеткой, а выигрывают головойВ большой теннис играют ракеткой, а выигрывают головой

Эпоха СССР в фотографии и фарфореЭпоха СССР в фотографии и фарфоре

В Косинский район едет передвижной флюорографВ Косинский район едет передвижной флюорограф

Работавшие в 2016 году пенсионеры получат повышенную пенсиюРаботавшие в 2016 году пенсионеры получат повышенную пенсию

Приставы арестовали хрюкающее имуществоПриставы арестовали хрюкающее имущество

В День ВДВ откроют бюст Герою России Марку ЕвтюхинуВ День ВДВ откроют бюст Герою России Марку Евтюхину

Праздник топора отметили веселоПраздник топора отметили весело

Движение по Северной дамбе возобновилосьДвижение по Северной дамбе возобновилось

Хаос и неразбериха: за льготными проездными выстраиваются очередиХаос и неразбериха: за льготными проездными выстраиваются очереди

Казаки, повторяя путь Ермака, заглянули в ПрикамьеКазаки, повторяя путь Ермака, заглянули в Прикамье

Газ как мера социальной поддержкиГаз как мера социальной поддержки

Убийство на Астраханской: на прохожих напал 15-летний подростокУбийство на Астраханской: на прохожих напал 15-летний подросток

Пермский край встречает цифровое региональное вещаниеПермский край встречает цифровое региональное вещание

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru