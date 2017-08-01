Спектакль, после которого невозможно остаться прежним. Так анонсировали новую постановку в Пермском театре кукол. «Превращение» Франца Кафки - рассуждение о том, что мы часто не замечаем и не знаем тех, кто нас окружает. При том, что идет спектакль в детском театре, рассчитан он все-таки на взрослых.

Спектакли для взрослых это, конечно, большая редкость для кукольных театров, но всё-таки иногда это случается. Но для этого нужно иметь определённую смелость и конечно профессионализм. И того и другого в Пермском театре кукол предостаточно. Здесь на днях закончилась работа над последней в летнем сезоне премьерой, которая называется «Превращение» по одноименной повести Франца Кафки.

Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое. "Что со мной случилось?" - подумал он. Это не было сном". Так начинается новелла-первоисточник. Спектакль в Пермском театре кукол начался совсем по-другому.

Главный герой Грегор Замза с первых и до последних сцен представлен в двух видах: планшетной и скульптурно-портретной куклой высотой в человеческий рост. Чтобы она появилась на свет, с актёра Владимира Пенягина пришлось сделать гипсовые слепки. Таково было виденье московского художника-постановщика Виктора Никоненко.

Виктор Никоненко, художник-постановщик спектакля "Превращение" (Москва): "Во мне может умереть человек раньше, чем умру я, и возникнет жук. Огромное количество людей, которые уже не совсем люди по своему содержанию".

Режиссёру спектакля Александру Бороку такая идея пришлась по душе. Для него «Превращение» Кафки есть основная и главная метафора. И он в своём спектакле подверг превращению не только главного героя, но и окружающих его людей.

Александр Борок, режиссёр спектакля "Превращение" (Челябинск): "Наше «Превращение» оно, конечно же, в жука тоже происходит, но происходит постепенно, а во-вторых - главное превращение, это превращения родных людей, которые его окружают. Они превращаются из людей в нелюдей, и превращаются не внешне, а внутренне".

В анонсе спектакля "Превращение" было заявлено, что после просмотра этого спектакля невозможно остаться прежним. Это, скорее, установка для зрителей. Постановщики спектакля процесс изменения людей показали так, как если бы он был разложен на кадры и отдельные стадии, что делает его не просто наглядным, а пугающе очевидным.