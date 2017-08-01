В Перми устроили арт-вечеринку «Место смещения»

Два места силы и одна любовь к прекрасному. Центральный выставочный зал совместно с пермским баром устроили арт-вечеринку «Место смещения». На один вечер Пермь окутала атмосфера богемной жизни Европы 20 века. Подобно тому, как сто лет назад в барах и уличных кафе Парижа Дали, Пикассо, Шагал, Модильяни создавали свою эпоху, сражаясь в творческих поединках недалеко от барной стойки, в ЦВЗ смешалось барное искусство, музыка, кино и живопись.

Пять художников, одна муза и всего двадцать минут, чтобы нарисовать ее портрет - такую задачу перед участниками поставили организаторы творческого сражения.



Через двадцать минут муза вечера - журналистка, теле и радиоведущая Анна Букатова вместе со зрителями выбрали лучший портрет, сделать это было непросто, поскольку все работы получились интересными и неординарными. Но женская солидарность вязала свое, и призы Анна вручила художницам. Творческий батл - это одно из кульминационных событий арт-вечеринки «Место смещения», которую устроил Центральный выставочный зал в своем пространстве.

Александр Новиков, арт-менеджер Центрального выставочного зала г.Перми: "В 20 веке Шагал, Пикассо, художники, они очень много времени проводили в баре, они сражались в баре, рисовали, расплачивались своими работами за напитки, это была такая совместная история, и мы хотим сделать это здесь в Перми".

В этот вечер смешалось барное искусство, музыка, кино и живопись. Гости могли угоститься коктейлями, посмотреть выставку Марка Шагала, культовый фильм о барменском искусстве, послушать живую музыку в исполнении диджея и пермской группы The peoples.

Арт-вечеринки пространства и выставок очень часто проходят в Европе, а теперь набирают популярность и в России. Судя по количеству посетителей, мероприятие в пришлось по душе и пермякам. И как говорят организаторы, подобные вечеринки будут проходить регулярно и в новых пространствах.