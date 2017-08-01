Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИИНТЕРВЬЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Пермские ученые разрабатывают суперсильный антибиотик

Спектакль, после которого невозможно остаться прежним →

В Перми устроили арт-вечеринку «Место смещения»

смотреть видео

арт-вечеринка

Два места силы и одна любовь к прекрасному. Центральный выставочный зал совместно с пермским баром устроили арт-вечеринку «Место смещения». На один вечер Пермь окутала атмосфера богемной жизни Европы 20 века. Подобно тому, как сто лет назад в барах и уличных кафе Парижа Дали, Пикассо, Шагал, Модильяни создавали свою эпоху, сражаясь в творческих поединках недалеко от барной стойки, в ЦВЗ смешалось барное искусство, музыка, кино и живопись.

Пять художников, одна муза и всего двадцать минут, чтобы нарисовать ее портрет - такую задачу перед участниками поставили организаторы творческого сражения.

Через двадцать минут муза вечера - журналистка, теле и радиоведущая Анна Букатова вместе со зрителями выбрали лучший портрет, сделать это было непросто, поскольку все работы получились интересными и неординарными. Но женская солидарность вязала свое, и призы Анна вручила художницам. Творческий батл - это одно из кульминационных событий арт-вечеринки «Место смещения», которую устроил Центральный выставочный зал в своем пространстве.

Александр Новиков, арт-менеджер Центрального выставочного зала г.Перми: "В 20 веке Шагал, Пикассо, художники, они очень много времени проводили в баре, они сражались в баре, рисовали, расплачивались своими работами за напитки, это была такая совместная история, и мы хотим сделать это здесь в Перми".

В этот вечер смешалось барное искусство, музыка, кино и живопись. Гости могли угоститься коктейлями, посмотреть выставку Марка Шагала, культовый фильм о барменском искусстве, послушать живую музыку в исполнении диджея и пермской группы The peoples.

Арт-вечеринки пространства и выставок очень часто проходят в Европе, а теперь набирают популярность и в России. Судя по количеству посетителей, мероприятие в пришлось по душе и пермякам. И как говорят организаторы, подобные вечеринки будут проходить регулярно и в новых пространствах.

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 01.08.2017 в 17:00 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Пермские ученые разрабатывают суперсильный антибиотик

Гаджи Гаджиев: «Нельзя так играть!»

Пермяки отличились на чемпионате России по легкой атлетике

«КАМWА-2017»: как это было

К прогнозам МЧС стоит прислушаться

ЧП на пляже: Жара усыпила бдительность отдыхающих

Лагерь «Нечайка»: отдых, драйв и творчество

В Прикамье построят две заправки для электромобилей

В большой теннис играют ракеткой, а выигрывают головой

Приставы арестовали хрюкающее имущество


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Пермские ученые разрабатывают суперсильный антибиотик

Спектакль, после которого невозможно остаться прежним →

Обратите внимание

в Перми

Спектакль, после которого невозможно остаться прежним

Так анонсировали новую постановку «Превращение» в Пермском театре кукол.
смотреть видео читать01.08.2017 в 17:26
Метки: в Перми, Культура, Общество

В Перми устроили арт-вечеринку «Место смещения»

На один вечер Пермь окутала атмосфера богемной жизни Европы 20 века.
смотреть видео читать01.08.2017 в 17:00
Метки: в Перми, Культура, Общество

Пермские ученые разрабатывают суперсильный антибиотик

Микробы быстро привыкают к «знакомым» лекарствам, поэтому необходимо создать новые химические структуры.
смотреть видео читать01.08.2017 в 16:32
Метки: в Перми, Общество, Здоровье

На что тратят зарплату пермяки

Жители Прикамья треть своих доходов тратят на еду, алкоголь и сигареты.
читать01.08.2017 в 16:07
Метки: в Пермском крае, Общество, в Перми

Гаджи Гаджиев: «Нельзя так играть!»

«Амкар» потерпел третье поражение подряд на старте Чемпионата России, уступив дома «Ростову».
смотреть видео читать01.08.2017 в 15:41
Метки: в Перми, в Пермском крае, Спорт, Общество

в России

Пермяки отличились на чемпионате России по легкой атлетике

В подмосковном Жуковском прошёл чемпионат России по легкой атлетике.
смотреть видео читать01.08.2017 в 15:23
Метки: в Перми, в России, Спорт, Общество

В День ВДВ откроют бюст Герою России Марку Евтюхину

Последним приказом гвардии подполковника Марка Евтюхина стал приказ «Вызваю огонь на себя».
читать01.08.2017 в 11:30
Метки: в России, Общество

Казаки, повторяя путь Ермака, заглянули в Прикамье

Прикамье пересекли участники проекта «Дорогами атамана Ермака».
смотреть видео читать01.08.2017 в 10:03
Метки: в России, Общество, в Пермском крае, в Перми

Налог на море

В России принят закон о курортном сборе.
читать31.07.2017 в 15:30
Метки: в России, Общество

Дачникам придется выбрать, кто они - садоводы или огородники

Принят закон, согласно которому дачных товариществ и кооперативов больше не будет.
читать31.07.2017 в 14:51
Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество, в России
Лента новостей RSS каналы

Новые тарифы «Т Плюс» должны быть утверждены до 1 сентябряНовые тарифы «Т Плюс» должны быть утверждены до 1 сентября

Спектакль, после которого невозможно остаться прежнимСпектакль, после которого невозможно остаться прежним

В Перми устроили арт-вечеринку «Место смещения»В Перми устроили арт-вечеринку «Место смещения»

Пермские ученые разрабатывают суперсильный антибиотикПермские ученые разрабатывают суперсильный антибиотик

На что тратят зарплату пермякиНа что тратят зарплату пермяки

Гаджи Гаджиев: «Нельзя так играть!»Гаджи Гаджиев: «Нельзя так играть!»

Пермяки отличились на чемпионате России по легкой атлетикеПермяки отличились на чемпионате России по легкой атлетике

«КАМWА-2017»: как это было«КАМWА-2017»: как это было

К прогнозам МЧС стоит прислушатьсяК прогнозам МЧС стоит прислушаться

ЧП на пляже: Жара усыпила бдительность отдыхающихЧП на пляже: Жара усыпила бдительность отдыхающих

Лагерь «Нечайка»: отдых, драйв и творчествоЛагерь «Нечайка»: отдых, драйв и творчество

В Прикамье построят две заправки для электромобилейВ Прикамье построят две заправки для электромобилей

В большой теннис играют ракеткой, а выигрывают головойВ большой теннис играют ракеткой, а выигрывают головой

Эпоха СССР в фотографии и фарфореЭпоха СССР в фотографии и фарфоре

В Косинский район едет передвижной флюорографВ Косинский район едет передвижной флюорограф

Работавшие в 2016 году пенсионеры получат повышенную пенсиюРаботавшие в 2016 году пенсионеры получат повышенную пенсию

Приставы арестовали хрюкающее имуществоПриставы арестовали хрюкающее имущество

В День ВДВ откроют бюст Герою России Марку ЕвтюхинуВ День ВДВ откроют бюст Герою России Марку Евтюхину

Праздник топора отметили веселоПраздник топора отметили весело

Движение по Северной дамбе возобновилосьДвижение по Северной дамбе возобновилось

Хаос и неразбериха: за льготными проездными выстраиваются очередиХаос и неразбериха: за льготными проездными выстраиваются очереди

Казаки, повторяя путь Ермака, заглянули в ПрикамьеКазаки, повторяя путь Ермака, заглянули в Прикамье

Газ как мера социальной поддержкиГаз как мера социальной поддержки

Убийство на Астраханской: на прохожих напал 15-летний подростокУбийство на Астраханской: на прохожих напал 15-летний подросток

Пермский край встречает цифровое региональное вещаниеПермский край встречает цифровое региональное вещание

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru