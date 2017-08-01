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Казаки, повторяя путь Ермака, заглянули в Прикамье

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казаки

Прикамье пересекли участники проекта «Дорогами атамана Ермака». 25 человек верхом на лошадях выехали из Самары в поселок Вагай Тюменской области, где погиб знаменитый казак. На станции Ферма состоялся большой концерт, а после гости из группы «Борская крепость» показали различные трюки. 

Сидя верхом на Царе, Екатерина Ганьжина доказывает, что джигитовка для казаков искусство самое что ни на есть актуальное. Здесь и спорт, и история, да и владение шашкой и нагайкой уже позволяет не бояться хулиганов на улице.

Екатерина Ганьжина отмечает: "Это не просто - сесть на коня и сделать какие-то элементы, большой труд ты вкладываешь в себя и в лошадь, чтобы лошадь чувствовала, понимала и держала, если что-то у тебя не получается".

казачки

Выступление джигитовочной группы «Борская крепость» - часть большого исторического проекта «Дорогами атамана Ермака». Конные участники вышли из Самары, заканчивают свой путь в поселке Вагай Тюменской области, где и погиб знаменитый атаман. По пути запланированы многочисленные выступления, концерты и встречи.

Казак

Константин Давитьян, походный атаман Волжского казачьего войска: "Батька атаман всех объединил, он до сих пор дает некий посыл, что нам надо объединятся, жить всем вместе, мы должны жить одним российским народом, потому что мы живем на российской земле, она нас объединяет, она нас кормит. Если мы не будем знать историю, у нас не будет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего".

В Перми гостей встречают казаки прикамского общества. Номера в большом концерте специально подбирали исходя из многонационального состава Пермского края.

казаки

Анатолий Заярный, атаман Прикамкого окружного казачьего общества: "Это объединение казачества и не только казачества. Участвуют и национальные коллективы, башкирский, татарский коллективы. Это объединение казачества. Мы показываем культуру казаков, традиции казачьи".

Конный поход - это уже второй этап проекта, в первом участники на стругах, построенных по чертежам 16 века, совершили переход по Волге. Сейчас верхом им предстоит преодолеть 1800 километров, это большое испытание для людей и животных.

В современных условиях и в сжатые сроки пройти весь путь верхом физически очень сложно. Асфальт губителен для копыт, так что большую часть похода животные преодолевают в трейлере. Выпускают их на стоянке, но это стоит того.

Метки: в России, Общество, в Пермском крае, в Перми

Опубликовано: 01.08.2017 в 10:03 в рубрике - Вести Пермь

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