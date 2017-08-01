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← Казаки, повторяя путь Ермака, заглянули в Прикамье

Хаос и неразбериха: за льготными проездными выстраиваются очереди

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удобный проездной

Жуткая неразбериха случилась у всех, кто пользуется в Перми льготным проездным билетом. С 31 июля поменялись пункты их выдачи и пополнения. Причем неожиданностью это стало как для покупателей, так и для продавцов. Кроме того, количество касс сократилось с 50 до 9. И это на весь город.

Людмила Голубченко не скрывает эмоций: "Ужасно. Я считаю, что это ужасно".

Сегодня Людмиле пришлось отпроситься с работы. Все ради пополнения льготного проездного. В «Почтобанке» на Ленина, 86 уже с утра очередь.

Людмила Голубченко: "Вечером я не успеваю. Утром я не успеваю. Индустриальный район очень далеко".

По словам сотрудников «Почтобанка», где теперь выдают и продлевают проездные, на них эта «головная боль» тоже свалилось неожиданно - в пятницу. За короткие сроки пришлось установить и начать проверять оборудование. На утро понедельника из 9 заявленных на весь город пунктов технику успели проверить только в 6.

Алена Махлай, начальник отдела кассовых операций АО АКИБ «Почтобанк»: "В течение дня был заключен договор и перед нами поставили задачу все внедрить".

В отделении на Карпинского очередь пока небольшая. Люди говорят, остальные его просто не успели найти.

Почтобанк

Но есть еще один нюанс. Люди начали путать 2 совершенно разные организации. Все потому, что на слух их названия звучат абсолютно одинаково.

Разница заключается в пробеле и в одной букве. «Почта Банк» выдачей льготных документов не занимается. Пополнить или получить свой льготный документ можно только в «Почтобанк».

Вот и Тамара Борисовна прежде, чем найти нужную кассу, изрядно побегала. В отделение на Ленина пришлось ехать с Крохалевки.

Тамара Воробьева: "Я везде обошла. И в «Почта Банк» сначала. Там же не написано, что разница есть «Почта» и «Почтобанк». Потом девушка в «Почта Банке» сказала, что надо сюда идти. Очень сложно. Гоняют нас без конца".

Сегодня продляют проездные пока только пенсионеры. С наступлением сентября количество льготников в очередях увеличится в 4-5 раз. В Гортрансе тем временем сообщили, что до конца недели откроется еще 10 пунктов, а к сентябрю станет столько же, сколько было раньше - около 50.

Путин

Анатолий Путин, начальник МКУ «Гортранс»: "Сейчас с «Почтобанком» заключен временный договор, чтобы пережить август, потому что договор на большое количество пунктов мы можем заключить только через конкурс. За август их проведем и с сентября выйдем на новый большой договор".

Все 9 пунктов начнут работать в полную силу 1 августа, пояснили в «Почтобанке». Где находятся отделения, и по какому графику работают, можно узнать на сайте городского управления транспорта, если, конечно, дома есть интернет.

Марина Печенова

Метки: в Перми, Общество, Власть

Опубликовано: 01.08.2017 в 10:24 в рубрике - Вести Пермь

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← Казаки, повторяя путь Ермака, заглянули в Прикамье

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