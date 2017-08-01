Газ как мера социальной поддержки

Пуск газа состоялся в Осинском районе. К голубому топливу подключили дома 220 жителей деревни Тишково. Уже заявлено, что компенсировать плату за присоединение к трубе пенсионерам, малоимущим и многодетным будет краевой бюджет. Когда это произойдет и куда газификация дойдет в ближайшее время?

У семьи Чекменевых большой праздник – подключили к газу. Этого момента ждали, поэтому заранее обзавелись необходимым оборудованием. И вот оно – голубое топливо. Вера Александровна на правах хозяйки дома первым делом попробовала что-нибудь приготовить на новой плите.

«Доступный газ» - одна из ключевых задач для краевых властей. В апреле врио губернатора Максим Решетников встретился с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Во время беседы удалось договориться о разморозке программы газификации. В итоге компания планирует вложить в регион до 4 млрд рублей.

В деревне Тишково на символичной церемонии запуска газа с участием главы Прикамья и представителей местной и законодательной власти рассказали о дальнейших планах и мерах поддержки населения.

Максим Решетников, врио губернатора Пермского края: "Для пенсионеров, для многодетных семей, для малоимущих плату за техприсоединение – 26 или 40 тысяч рублей – за людей внесет край. Из краевого бюджета - как отдельная мера социальной поддержки. Для чего это сделано? Для того чтобы людям проще было подключаться к распределительным сетям".

На сегодняшний день общая протяженность газовых коммуникаций в Прикамье – 7700 километров. Это как от Перми до Владивостока. В ближайшее время крупные газопроводы появятся в Еловском и Верещагинском районах. До 2021 года запланировано строительство еще 800 километров, что позволит подключить до 75 тысяч человек. Основной упор на отдаленные территории. Речь идет в том числе о станциях регазификации.

Николай Благов, генеральный директор АО «Газпром газораспределение Пермь»: "У нас пилотный проект первый в стране в Пермском крае запущен. Завод в Канюсятах производит сжатый природный газ. Он будет машиной доставляться. Сливается, и населенный пункт 3-4 месяца с газом. Через 3-4 месяца еще раз машина приехала. Так мир живет. Мы сэкономим деньги".

У Чекменевых еще с зимы осталось немало дров. Но убирать их не спешат. Для обогрева дома они уже не нужны, а вот в бане без них пока никуда.

А у нас в квартире газ, а у вас? А у нас – тоже. Так теперь могут сказать жители деревни Тишково. А это почти восемь десятков домов. Только по Осинскому району до конца года это число должно подрасти до 560 объектов. Это городская жилая застройка, частный сектор и фермерские хозяйства.