Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИИНТЕРВЬЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← MusicAeterna открыл Зальцбургский фестиваль «Милосердием Тита»

На родине Каменского началась «Футуристическая интервенция» →

Главной театральной люстре устроили «банный день»

смотреть видео

люстра

В Пермском театре оперы и балета приступили к масштабной операции – в зрительном зале моют и начищают театральную люстру.

Медленно, подвеску за подвеской - и так все три яруса. Работа не сложная, но монотонная. Раньше люстру мыл и начищал всего один специалист, у него на это уходила целая неделя. Сейчас же бригада из пяти человек справляется с ответственной работой за один день.

Три метра в высоту и два с половиной в длину, мощность почти 8 КВт. Вот параметры главной световой красавицы зрительного зала Пермского оперного театра. За стеклянными бусинами особой формы и в старинных плафонах спрятались 84 лампы накаливания.

Виталий Бутырин, электрик Пермского театра оперы и балета: "Лампочки накаливания используются потому, что нашими осветительными приборами проще управлять, и ни одна лампочка энергосберегающая или светодиодная не сможет от ноля до 220 вольт плавно регулироваться".

Виталий уже почти 20 лет работает электриком в Пермском оперном. Кроме того, что он меняет все перегоревшие лампочки и следит за исправностью проводки на люстре, он же опускает люстру в зрительный зал, причём для этого ему приходится подняться на чердак.

люстра

Главная электрическая достопримечательность появилась в Пермском оперном сравнительно недавно - после второй реконструкции почти 60 лет назад. Сама реставрация началась в 1957 году. Особенностью этого проекта стало то, что вокруг существующей "коробки" достраивали новые помещения. Размеры исторической сцены сохранились. В результате через два года старое здание словно обернули в новые стены. До сих пор за кулисами можно обнаружить фрагменты кирпичной кладки, выложенной еще в XIX веке.

Галина Силина, экскурсовод Пермского театра оперы и балета: "Первые зрители увидели свет этой замечательной люстры в июне 1959 года. Реконструкция шла полтора года".

И именно с тех пор пошла традиция каждое лето опускать люстру в зрительный зал и устраивать ей настоящий банный день. После того как святая театральная пыль, как говорят в театре, была полностью уничтожена, все лампы заменены, люстру поднимают на своё обычное место.

Поднимают люстру очень бережно и медленно - почти 40 минут. А принимать ванну она будет только в следующем году.

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 31.07.2017 в 17:55 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

MusicAeterna открыл Зальцбургский фестиваль «Милосердием Тита»

Пермскому «человеку-пауку» грозит 15 суток ареста

Пермские юнармейцы вернулись с победой

В ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург погибли 3 человека

В Перми задержана банда лжегазовиков

Движение по Северной дамбе откроют в срок

Пермский международный марафон: успей зарегистрироваться

KAMWA зовет! В Хохловке прошел традиционный этнофестиваль

Экстремальный перегруз: туристы подают в суд на организаторов сплава

Предприятия края планируют привлечь 500 миллиардов на развитие


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← MusicAeterna открыл Зальцбургский фестиваль «Милосердием Тита»

На родине Каменского началась «Футуристическая интервенция» →

Обратите внимание

в Перми

На родине Каменского началась «Футуристическая интервенция»

На улицах села Троица появились новые арт-объекты с цитатами стихотворений поэта Василия Каменского.
смотреть видео читать31.07.2017 в 18:12
Метки: в Перми, в Пермском крае, Культура

Главной театральной люстре устроили «банный день»

В Пермском театре оперы и балета приступили к масштабной операции – мытью люстры. Раньше на это уходила целая неделя.
смотреть видео читать31.07.2017 в 17:55
Метки: в Перми, Культура, Общество

Пермскому «человеку-пауку» грозит 15 суток ареста

Пермяк благополучно спустился с 16 этажа без страховки.
смотреть видео читать31.07.2017 в 17:15
Метки: в Перми, Общество, Происшествия

Пермские юнармейцы вернулись с победой

Пермские юнармейцы привезли сразу две победы из оборонно-спортивного лагеря ПФО Гвардеец.
смотреть видео читать31.07.2017 в 16:55
Метки: в Перми, Общество

В ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург погибли 3 человека

На 144-м километре трассы водитель внедорожника выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем ВАЗ.
смотреть видео читать31.07.2017 в 16:33
Метки: в Перми, Аварии

в России

Налог на море

В России принят закон о курортном сборе.
читать31.07.2017 в 15:30
Метки: в России, Общество

Дачникам придется выбрать, кто они - садоводы или огородники

Принят закон, согласно которому дачных товариществ и кооперативов больше не будет.
читать31.07.2017 в 14:51
Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество, в России

Алексей Макаров: «Рекомендовал бы мужчинам не жениться до 35 лет»

Актер не скрывает, что повзрослел совсем недавно, а до этого момента всю свою энергию расплескивал впустую.
читать31.07.2017 в 12:51
Метки: в России, Кино, СМИ, Общество

Песочные замки

В сезон отпусков многие готовы не уходить с пляжа. Но на песке можно не только лежать. Это очень интересный материал!
читать31.07.2017 в 12:32
Метки: в России, В мире, Общество

Уроки жизни от Эдиты Пьехи

31 июля Эдита Станиславовна отмечает 80-летний юбилей.
читать31.07.2017 в 12:12
Метки: в России, Культура, Общество
Лента новостей RSS каналы

На родине Каменского началась «Футуристическая интервенция»На родине Каменского началась «Футуристическая интервенция»

Главной театральной люстре устроили «банный день»Главной театральной люстре устроили «банный день»

MusicAeterna открыл Зальцбургский фестиваль «Милосердием Тита»MusicAeterna открыл Зальцбургский фестиваль «Милосердием Тита»

Пермскому «человеку-пауку» грозит 15 суток арестаПермскому «человеку-пауку» грозит 15 суток ареста

Пермские юнармейцы вернулись с победойПермские юнармейцы вернулись с победой

В ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург погибли 3 человекаВ ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург погибли 3 человека

В Перми задержана банда лжегазовиковВ Перми задержана банда лжегазовиков

Движение по Северной дамбе откроют в срокДвижение по Северной дамбе откроют в срок

Налог на мореНалог на море

Где купить «удобный проездной»?Где купить «удобный проездной»?

Дачникам придется выбрать, кто они - садоводы или огородникиДачникам придется выбрать, кто они - садоводы или огородники

Пермские электрички меняют расписаниеПермские электрички меняют расписание

В Прикамье объявлено штормовое предупреждениеВ Прикамье объявлено штормовое предупреждение

Юрий Трутнев: «В Пермском крае идут позитивные перемены»Юрий Трутнев: «В Пермском крае идут позитивные перемены»

Новый променад для набережнойНовый променад для набережной

Алексей Макаров: «Рекомендовал бы мужчинам не жениться до 35 лет»Алексей Макаров: «Рекомендовал бы мужчинам не жениться до 35 лет»

Песочные замкиПесочные замки

Уроки жизни от Эдиты ПьехиУроки жизни от Эдиты Пьехи

Глава региона посетит Осинский, Еловский, Чайковский районыГлава региона посетит Осинский, Еловский, Чайковский районы

Владельцев сельхозугодий обязали осваивать землиВладельцев сельхозугодий обязали осваивать земли

В белорусском мясе нашли антибиотикиВ белорусском мясе нашли антибиотики

Запрет на экзотикуЗапрет на экзотику

Пермский международный марафон: успей зарегистрироватьсяПермский международный марафон: успей зарегистрироваться

KAMWA зовет! В Хохловке прошел традиционный этнофестивальKAMWA зовет! В Хохловке прошел традиционный этнофестиваль

Экстремальный перегруз: туристы подают в суд на организаторов сплаваЭкстремальный перегруз: туристы подают в суд на организаторов сплава

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru