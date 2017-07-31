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Главной театральной люстре устроили «банный день»
В Пермском театре оперы и балета приступили к масштабной операции – в зрительном зале моют и начищают театральную люстру.
Медленно, подвеску за подвеской - и так все три яруса. Работа не сложная, но монотонная. Раньше люстру мыл и начищал всего один специалист, у него на это уходила целая неделя. Сейчас же бригада из пяти человек справляется с ответственной работой за один день.
Три метра в высоту и два с половиной в длину, мощность почти 8 КВт. Вот параметры главной световой красавицы зрительного зала Пермского оперного театра. За стеклянными бусинами особой формы и в старинных плафонах спрятались 84 лампы накаливания.
Виталий Бутырин, электрик Пермского театра оперы и балета: "Лампочки накаливания используются потому, что нашими осветительными приборами проще управлять, и ни одна лампочка энергосберегающая или светодиодная не сможет от ноля до 220 вольт плавно регулироваться".
Виталий уже почти 20 лет работает электриком в Пермском оперном. Кроме того, что он меняет все перегоревшие лампочки и следит за исправностью проводки на люстре, он же опускает люстру в зрительный зал, причём для этого ему приходится подняться на чердак.
Главная электрическая достопримечательность появилась в Пермском оперном сравнительно недавно - после второй реконструкции почти 60 лет назад. Сама реставрация началась в 1957 году. Особенностью этого проекта стало то, что вокруг существующей "коробки" достраивали новые помещения. Размеры исторической сцены сохранились. В результате через два года старое здание словно обернули в новые стены. До сих пор за кулисами можно обнаружить фрагменты кирпичной кладки, выложенной еще в XIX веке.
Галина Силина, экскурсовод Пермского театра оперы и балета: "Первые зрители увидели свет этой замечательной люстры в июне 1959 года. Реконструкция шла полтора года".
И именно с тех пор пошла традиция каждое лето опускать люстру в зрительный зал и устраивать ей настоящий банный день. После того как святая театральная пыль, как говорят в театре, была полностью уничтожена, все лампы заменены, люстру поднимают на своё обычное место.
Поднимают люстру очень бережно и медленно - почти 40 минут. А принимать ванну она будет только в следующем году.
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